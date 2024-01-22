Güney Afrika, Namibya'yı 4 golle geçti
Afrika Uluslar Kupası E Grubu ikinci maçında Güney Afrika, Namibya'yı 4-0 yendi.
Afrika Uluslar Kupası E Grubu ikinci maçında Güney Afrika ile Namibya karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı Güney Afrika 4-0 kazandı.
Güney Afrika'ya galibiyeti getiren golleri 14. dakikada penaltıdan Percy Tau, 25 ve 40. dakikalarda Themba Zwane ve 75. dakikada Thapelo Maseko kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Güney Afrika puanını 3 yaparak Namibya ile puanını eşitledi.
Grubun son maçında Güney Afrika, Tunus karşısında, Namibya'da Mali karşısında gruptan çıkmak adına mücadele edecek.
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