Güney Afrika, Namibya'yı 4 golle geçti

Afrika Uluslar Kupası E Grubu ikinci maçında Güney Afrika, Namibya'yı 4-0 yendi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.01.2024 - 07:33
Güney Afrika, Namibya'yı 4 golle geçti
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Afrika Uluslar Kupası E Grubu ikinci maçında Güney Afrika ile Namibya karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı Güney Afrika 4-0 kazandı.

Güney Afrika'ya galibiyeti getiren golleri 14. dakikada penaltıdan Percy Tau, 25 ve 40. dakikalarda Themba Zwane ve 75. dakikada Thapelo Maseko kaydetti. 

Bu sonuçla birlikte Güney Afrika puanını 3 yaparak Namibya ile puanını eşitledi. 

Grubun son maçında Güney Afrika, Tunus karşısında, Namibya'da Mali karşısında gruptan çıkmak adına mücadele edecek. 


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