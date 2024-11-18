Santos'a geri döneceği iddia ediliyordu: Neymar'ın menajerinden transfer açıklaması!
Suudi Arabistan Ligi ekibi Al Hilal forması giyen Neymar'ın menajeri Pini Zahavi, Brezilyalı yıldızın Santos'a geri döneceği hakkındaki iddialara ilişkin konuştu.
Neymar'ın menajeri Pini Zahavi, Brezilyalı yıldızın Suudi Arabistan'dan ayrılarak altyapısında yetiştiği Santos'a geri döneceği iddiaları hakkında konuştu.
İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'ya konuşan Zahavi, "Neymar ile Al Hilal arasında bir ayrılık görüşmesi yok. Sözleşmesi var ve çok mutlu" dedi.
"Neymar'ın geleceği hakkında konuşabilecek kişiler babası ve benim" diyen Zahavi, "Santos'a döneceği söylentileri nereden çıktı, bilmiyorum" sözleriyle konuşmasını noktaladı.
AL HİLAL'DE 7 MAÇA ÇIKABİLDİ
32 yaşındaki Brezilyalı yıldız, 2023 yazında 90 milyon Euro bonservis karşılığı transfer olduğu Al Hilal'de sakatlıkları nedeniyle yalnızca 7 maça çıkıp 1 gol attı ve 3 asist yaptı.
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