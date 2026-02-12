FIFA'dan Athletic Bilbao'ya transfer yasağı cezası!

FIFA, İspanya La Liga ekiplerinden Athletic Bilbao'yu transfer yapması yasaklanan kulüpler listesine dahil etti.

Dünya futbolunun çatı kuruluşu tarafından uygulanan oyuncu kaydı yasağının, 2026 yaz, 2027 kış ve 2027 yaz transfer dönemleri olmak üzere üç ayrı tescil dönemini kapsayacağı belirtildi.

GEREKÇESİ BELLİ OLDU

FIFA'dan yapılan kısa açıklamada, yaptırımın gerekçesi şu ifadelerle duyuruldu:

"Mali anlaşmazlıklar veya düzenlemelere aykırı davranışlar gibi çeşitli ihlaller nedeniyle yeni oyuncu kaydı yapması geçici olarak yasaklandı."