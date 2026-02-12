Vincenzo Montella rakipleri yorumladı: 'Bu seviyede olmamız...'

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, UEFA Uluslar Ligi A Grubu'nda rakiplerin belli olmasının ardından değerlendirmelerde bulundu.

Montella, grubun zorluk derecesine dikkat çekerek, "İlginç bir grup. Avrupa'nın en iyi takımlarından birkaçı ile aynı gruptayız. Onlara karşı oynamak önemli. Bu seviyede olmamız bizler için önem taşıyor" ifadelerini kullandı.

Ülkesi İtalya'nın da grupta yer alması hakkında Montella, "Elbette özel olacak. İtalya'ya karşı geçen yıl Bologna'da dostluk maçı oynamıştık. Bu sefer daha önemli bir hedef doğrultusunda karşılaşacağız. Bakalım ne olacak? İtalya'ya karşı oynayacak olmaktan dolayı heyecanlıyım" diye konuştu.

"ŞU ANKİ ODAĞIMIZ..."

Son iki yılda takımın ciddi bir gelişim gösterdiğini vurgulayan İtalyan teknik direktör, "Son 2 yılda önemli bir atılım yaptık. Alttan gelerek buraya ulaştık" dedi.

Montella, kısa vadeli hedefe de işaret ederek, "Şu anki odağımız mart ayındaki maçlarımız" sözleriyle konsantrasyonun tamamen yaklaşan karşılaşmalarda olduğunu belirtti.

"TÜM OYUNCULARIM DÜNYA KUPASI'NDA OYNAMAK İSTİYOR"

Montella ayrıca oyuncularının motivasyonuna dikkat çekerek, "Tüm oyuncularım Dünya Kupası'nda oynamak istiyor. Oyuncularımızın şu anda Dünya Kupası'nda oynayabilmek için çok heyecanlı ve istekli olduklarını görebiliyorum" ifadelerini kullandı.

Uzun süren sakatlıklarının ardından Ozan Kabak ve Enes Ünal gibi milli oyuncuların tekrar takımda yer alma olasılığı hakkında da konuşan Montella, "Onları takip ediyoruz. Özellikle Ozan'ın son haftalarda çok iyi oyunu var ve düzenli olarak oynuyor. Enes, çok fazla süre almıyor ama iyileşmesinden dolayı çok memnunuz" ifadelerini kullandı.