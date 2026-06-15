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FIFA'dan Filistin-İsrail hamlesi: 'Açılış maçı yapsınlar'

FIFA'dan Filistin-İsrail hamlesi: 'Açılış maçı yapsınlar'

15.06.2026 17:38:00
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AA
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FIFA'dan Filistin-İsrail hamlesi: 'Açılış maçı yapsınlar'

FIFA, ilk kez düzenlenecek 15 Yaş Altı Futbol Festivali'nin açılış maçında Filistin ile İsrail'in karşı karşıya gelmesi önerisinde bulundu.
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FIFA, ilk kez düzenleyeceği 15 Yaş Altı Futbol Festivali'nin açılışını Filistin ile İsrail arasında oynanacak maçla yapmayı önerdi.

ABD'de eylül ayına planlanan organizasyon, Şubat 2022'de Ukrayna'ya saldırmasından bu yana FIFA müsabakalarından men edilen Rusya dahil 211 üye federasyonunun tamamına açık yapılacak.

INFANTINO SAHNEYE DAVET ETMİŞTİ

FIFA, festivalin Filistin ile İsrail arasındaki açılış maçıyla başlamasını önerirken bu adım FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun 30 Nisan'daki yıllık kongrede her iki federasyonun temsilcilerini sahnede el sıkıştırma ve birlikte fotoğraf çektirme girişiminin ardından geldi.

Filistin Futbol Federasyonu Başkanı Cibril Racub ve İsrail Futbol Federasyonu Başkanvekili Basim Şeyh Süleyman, Kanada'nın Vancouver kentindeki kongrede delegelere ayrı ayrı hitap etmiş, başkan Infantino her iki temsilciyi de tekrar sahneye davet ederek bir araya getirmek istemişti.

Racub, "Biz acı çekiyoruz" diyerek Infantino'nun talebini geri çevirmişti.

Festivale iki ülkenin de katılıp katılmayacağı henüz netlik kazanmadı.

İlgili Konular: #israil #FIFA #filistin #Gianni Infantino

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