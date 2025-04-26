FIFA'dan Süper Lig ekibine transfer yasağı!

FIFA, Süper Lig ekibi Eyüpspor'a 3 dönem transfer yasağı cezası verildiğini açıkladı. Eyüpspor, bir açıklama yayımlayarak cezanın kaldırıldığını duyurdu.

FIFA'dan Süper Lig ekibine transfer yasağı!
Abone Ol google-news
Haber Merkezi
Yayınlanma: 26.04.2025 - 19:06

Süper Lig takımlarından Eyüpspor, FIFA'dan gelen transfer yasağı ile büyük bir şok yaşadı.

EYÜPSPOR'A 3 DÖNEM TRANSFER YASAĞI

Ligdeki ilk sezonunda ilk beş takım arasında olmak için iddiasını sürdüren Arda Turan yönetimindeki Eyüpspor, FIFA'dan gelen haberle üzüntü yaşadı.

FIFA, Eyüpspor'a üç dönem transfer yasağı cezası verildiğini duyurdu.

EYÜPSPOR'DAN AÇIKLAMA

Bu gelişme sonrası açıklama yapan Eyüpspor, Francis Ezeh'nin ücretiğinin ödendiğini ve cezanın kaldırıldığını açıkladı.

Eyüpspor'dan yapılan açıklama şu şekilde:

"Eski oyuncularımızdan Francis Ezeh'nin FIFA nezdinde ikame etmiş olduğu davaya ilişkin alacakları 25.04.2025 tarihinde ödenmiş olup, transfer yasağı kaldırılmıştır. FIFA tarafından gerekli prosedür işletilerek gerekli işlemler yapılacaktır. FIFA'nın Mayıs ayı bülteninde ilgili yasağın kaldırıldığı hususunun görülebileceğini tüm spor kamuoyunun bilgisine sunarız."


Etiketler: #FIFA #eyüpspor #transfer yasağı

İlgili Haberler

FIFA'dan Merih Demiral'a büyük onur: Bir ilke imza attı!

FIFA'dan Merih Demiral'a büyük onur: Bir ilke imza attı!
FIFA açıkladı: Süper Lig ekibine transfer yasağı!

FIFA açıkladı: Süper Lig ekibine transfer yasağı!
Sergio Ramos'tan FIFA Kulüpler Dünya Kupası açıklaması: 'Kupayı kazanmak inanılmaz olur'

Sergio Ramos'tan FIFA Kulüpler Dünya Kupası açıklaması: 'Kupayı kazanmak inanılmaz olur'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler