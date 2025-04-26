FIFA'dan Süper Lig ekibine transfer yasağı!

Yayınlanma: 26.04.2025 - 19:06

Güncelleme: 26.04.2025 - 20:04

Süper Lig takımlarından Eyüpspor, FIFA'dan gelen transfer yasağı ile büyük bir şok yaşadı.

EYÜPSPOR'A 3 DÖNEM TRANSFER YASAĞI

Ligdeki ilk sezonunda ilk beş takım arasında olmak için iddiasını sürdüren Arda Turan yönetimindeki Eyüpspor, FIFA'dan gelen haberle üzüntü yaşadı.

FIFA, Eyüpspor'a üç dönem transfer yasağı cezası verildiğini duyurdu.

EYÜPSPOR'DAN AÇIKLAMA

Bu gelişme sonrası açıklama yapan Eyüpspor, Francis Ezeh'nin ücretiğinin ödendiğini ve cezanın kaldırıldığını açıkladı.

Eyüpspor'dan yapılan açıklama şu şekilde:

"Eski oyuncularımızdan Francis Ezeh'nin FIFA nezdinde ikame etmiş olduğu davaya ilişkin alacakları 25.04.2025 tarihinde ödenmiş olup, transfer yasağı kaldırılmıştır. FIFA tarafından gerekli prosedür işletilerek gerekli işlemler yapılacaktır. FIFA'nın Mayıs ayı bülteninde ilgili yasağın kaldırıldığı hususunun görülebileceğini tüm spor kamuoyunun bilgisine sunarız."