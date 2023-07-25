Milli futbolcu Yusuf Yazıcı'ya Fransız talip!

Yayınlanma: 25.07.2023 - 14:22

Güncelleme: 25.07.2023 - 14:22

Geçen sezon Trabzonspor'da kiralık olarak forma giyen Fransa Ligue 1 ekibi Lille'in futbolcusu Yusuf Yazıcı ile ilgili transfer gelişmesi yaşandı.

Yusuf Yazıcı

5 MİLYON EURO'LUK İDDİA

NTV Spor'un Fransız basınından aktardığı habere göre Yusuf Yazıcı'ya Nantes talip oldu. Haberde henüz hiçbir resmi hamlenin yapılmadığı belirtilirken Nantes'ın milli futbolcuyu 5 milyon Euro'dan az bir miktara transfer edebileceği vurgulandı.

26 yaşındaki Yusuf Yazıcı 2022-23 sezonunda Trabzonspor ile 20 maça çıktı ve 5 gol, 1 asistlik katkı verdi.