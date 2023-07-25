Milli futbolcu Yusuf Yazıcı'ya Fransız talip!
Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) kulübü Nantes'ın geçen sezon Süper Lig ekibi Trabzonspor'da kiralık olarak forma giyen milli futbolcu Yusuf Yazıcı'ya talip olduğu ileri sürüldü.
Geçen sezon Trabzonspor'da kiralık olarak forma giyen Fransa Ligue 1 ekibi Lille'in futbolcusu Yusuf Yazıcı ile ilgili transfer gelişmesi yaşandı.
Yusuf Yazıcı
5 MİLYON EURO'LUK İDDİA
NTV Spor'un Fransız basınından aktardığı habere göre Yusuf Yazıcı'ya Nantes talip oldu. Haberde henüz hiçbir resmi hamlenin yapılmadığı belirtilirken Nantes'ın milli futbolcuyu 5 milyon Euro'dan az bir miktara transfer edebileceği vurgulandı.
26 yaşındaki Yusuf Yazıcı 2022-23 sezonunda Trabzonspor ile 20 maça çıktı ve 5 gol, 1 asistlik katkı verdi.
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