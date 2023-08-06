FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda ABD'yi eleyen İsveç, çeyrek finale yükseldi

Yayınlanma: 06.08.2023 - 14:52

Güncelleme: 06.08.2023 - 15:01

Kadınlar Dünya Kupası Son 16 Turunda İsveç ile ABD mücadele etti.

TSİ 12.00'de Melbourne Rectangular Stadı'nda oynanan maçta Fransa Futbol Federasyonu'ndan Stéphanie Frappart düdük çaldı.

SON ŞAMPİYON ELENDİ

Mücadelenin normal süresi ve uzatma devresi golsüz sona erdi. Penaltı atışlarına geçilen maçta rakibine 5-4 üstünlük kuran İsveç, adını çeyrek finale yazdırdı.

1 MİLİMETRE İLE TURNUVAYA VEDA

İsveç'in penaltıdan bulduğu son golü Amerikalı kaleci Naeher kurtarmıştı. Ancak VAR incelemesinin ardından İsveç'in kullandığı penaltının 1 milimetre ile kale çizgisinin içeride olduğu belirlendi.

HOLLANDA DA ÇEYREK FİNALDE

Bugün oynanan bir diğer çeyrek final karşılaşmasında Güney Afrika'yı eleyen Hollanda, adını çeyrek finale yazdırdı.

Hollanda'ya galibiyeti getiren golleri 9'uncu dakikada Jill Jamie Roord ile 68'inci dakikada Lineth Beerensteyn kaydetti.