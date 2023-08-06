FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda ABD'yi eleyen İsveç, çeyrek finale yükseldi

FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda İsveç, son şampiyon ABD'yi eleyerek adını çeyrek finale yazdırdı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.08.2023 - 14:52
FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda ABD'yi eleyen İsveç, çeyrek finale yükseldi
Abone Ol google-news

Kadınlar Dünya Kupası Son 16 Turunda İsveç  ile ABD mücadele etti.

TSİ 12.00'de Melbourne Rectangular Stadı'nda oynanan maçta Fransa Futbol Federasyonu'ndan Stéphanie Frappart düdük çaldı.

SON ŞAMPİYON ELENDİ 

Mücadelenin normal süresi ve uzatma devresi golsüz sona erdi. Penaltı atışlarına geçilen maçta rakibine 5-4 üstünlük kuran İsveç, adını çeyrek finale yazdırdı.

1 MİLİMETRE İLE TURNUVAYA VEDA 

İsveç'in penaltıdan bulduğu son golü Amerikalı kaleci Naeher kurtarmıştı. Ancak VAR incelemesinin ardından İsveç'in kullandığı penaltının 1 milimetre ile kale çizgisinin içeride olduğu belirlendi.

HOLLANDA DA ÇEYREK FİNALDE 

Bugün oynanan bir diğer çeyrek final karşılaşmasında Güney Afrika'yı eleyen Hollanda, adını çeyrek finale yazdırdı.

Hollanda'ya galibiyeti getiren golleri 9'uncu dakikada Jill Jamie Roord ile 68'inci dakikada Lineth Beerensteyn kaydetti.


isveç ABD 2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası

İlgili Haberler

FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda Hollanda çeyrek finale yükseldi

FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda Hollanda çeyrek finale yükseldi
Fas, FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda tarih yazdı!

Fas, FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda tarih yazdı!
Brezilya, FIFA Kadınlar Dünya Kupası'na veda etti

Brezilya, FIFA Kadınlar Dünya Kupası'na veda etti

En Çok Okunan Haberler