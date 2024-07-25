FIFA kokartlı hakem liste dışı: Süper Lig'de düdük çalacak hakemler belli oldu!
Merkez Hakem Kurulu (MHK), 2024-2025 sezonunda Süper Lig'de görev yapacak hakemleri açıkladı.
Ferhat Gündoğdu yönetimindeki yeni Merkez Hakem Kurulu, yeni sezon öncesi ilk büyük kararını verdi ve FIFA kokartlı hakem Abdülkadir Bitigen'i liste dışı bıraktı.
Bitigen, yeni sezonda Süper Lig, A, B, C Klasman Hakem Listeleri'nde kendine yer bulamadı.
Abdülkadir Bitigen, salı günü Midtjylland'ın Santa Coloma'yı 3-0 mağlup ettiği UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu maçında düdük çalmıştı.
TFF'den yapılan açıklamaya göre bu sezon Süper Lig'de görev yapacak hakemler şöyle:
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