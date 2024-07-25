FIFA kokartlı hakem liste dışı: Süper Lig'de düdük çalacak hakemler belli oldu!

Yayınlanma: 25.07.2024 - 11:45

Güncelleme: 25.07.2024 - 11:51

Ferhat Gündoğdu yönetimindeki yeni Merkez Hakem Kurulu, yeni sezon öncesi ilk büyük kararını verdi ve FIFA kokartlı hakem Abdülkadir Bitigen'i liste dışı bıraktı.

Bitigen, yeni sezonda Süper Lig, A, B, C Klasman Hakem Listeleri'nde kendine yer bulamadı.

Abdülkadir Bitigen, salı günü Midtjylland'ın Santa Coloma'yı 3-0 mağlup ettiği UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu maçında düdük çalmıştı.

TFF'den yapılan açıklamaya göre bu sezon Süper Lig'de görev yapacak hakemler şöyle: