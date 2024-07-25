FIFA kokartlı hakem liste dışı: Süper Lig'de düdük çalacak hakemler belli oldu!

Merkez Hakem Kurulu (MHK), 2024-2025 sezonunda Süper Lig'de görev yapacak hakemleri açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.07.2024 - 11:45
FIFA kokartlı hakem liste dışı: Süper Lig'de düdük çalacak hakemler belli oldu!
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Ferhat Gündoğdu yönetimindeki yeni Merkez Hakem Kurulu, yeni sezon öncesi ilk büyük kararını verdi ve FIFA kokartlı hakem Abdülkadir Bitigen'i liste dışı bıraktı.

Bitigen, yeni sezonda Süper Lig, A, B, C Klasman Hakem Listeleri'nde kendine yer bulamadı.

Abdülkadir Bitigen, salı günü Midtjylland'ın Santa Coloma'yı 3-0 mağlup ettiği UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu maçında düdük çalmıştı.

TFF'den yapılan açıklamaya göre bu sezon Süper Lig'de görev yapacak hakemler şöyle:


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