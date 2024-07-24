MHK'de yeni görev dağılımı belli oldu!
Ferhat Gündoğdu başkanlığındaki Merkez Hakem Kurulu'nda (MHK) görev dağılımı gerçekleştirildi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu'nda görev dağılımı yapıldı.
Federasyondan yapılan açıklamaya göre Ferhat Gündoğdu başkanlığındaki MHK'de görev dağılımı şu şekilde gerçekleştirildi:
Başkanvekili: Ahmet Şahin
Profesyonel Müsabaka İcra Kurulu (PMİK): Ferhat Gündoğdu, Ahmet Şahin, Yunus Yıldırım
2. ve 3. Lig Müsabaka Sorumluları: Mustafa Kamil Abitoğlu, Hikmet Öksüzoğlu, Ali Zağlı
Eğitim ve VAR Sorumluları: Sebahattin Şahin, İbrahim Çınar
BAL Sorumluları: İbrahim Çınar, Hikmet Öksüzoğlu, Ziya Çetin
Kadın Futbolu Sorumlusu: Ziya Çetin
Plaj Futbolu Sorumlusu: Ali Zağlı
Futsal Sorumlusu: Hikmet Öksüzoğlu
Bölge sorumluları ise şu şekilde belirlendi:
1. Bölge: Ahmet Şahin, 2. Bölge: Yunus Yıldırım, 3. Bölge: İbrahim Çınar, 4. Bölge: Sebahattin Şahin, 5. Bölge: Ali Zağlı, 6. Bölge: Hikmet Öksüzoğlu, 7. Bölge: Ziya Çetin, 8. Bölge: Mustafa Kamil Abitoğlu.
Spor Haberleri
- MHK'de yeni görev dağılımı belli oldu!
- Galatasaray yıldızlarıyla güldü!
- Eyüpspor'dan hücuma yıldız takviye!
- FIFA Başkanı'ndan TFF Başkanı'na davet!
- Gaziantep FK tek golle güldü!
- Kulüpler Birliği nedir?
- Fenerbahçe ayrılığı resmen açıkladı!
- Kopenhag transferi resmen açıkladı!
- Yarıda kalan maçta Arjantin yıkıldı!
- Çağdaş Atan'dan Konferans Ligi hedefi!
En Çok Okunan Haberler
-
- Bahçeli’nin dilinin altındaki iki isim
- 'Öldüreceğimize Çin’e ihraç edelim...'
- Grubunu uyardı: 'Meclis tatile girmeden...'
- İktidarın emeklilik sistemi planı
- CHP'den Erdoğan'a belediye borçları yanıtı
- TFF'den Montella'ya telefon!
- Düzce'de ilk hasat meyveleri 350 TL'den satılıyor...
- Dolar o tarihte 36 lirayı görecek!
- Yeniden Refahlı başkandan 'sokak hayvanları' resti
- 'Birinci partiye yakışan işleri yapacağız'