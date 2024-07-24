MHK'de yeni görev dağılımı belli oldu!

Ferhat Gündoğdu başkanlığındaki Merkez Hakem Kurulu'nda (MHK) görev dağılımı gerçekleştirildi.

AA
Yayınlanma: 24.07.2024 - 23:01
MHK'de yeni görev dağılımı belli oldu!
Abone Ol google-news

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu'nda görev dağılımı yapıldı.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre Ferhat Gündoğdu başkanlığındaki MHK'de görev dağılımı şu şekilde gerçekleştirildi:

Başkanvekili: Ahmet Şahin

Profesyonel Müsabaka İcra Kurulu (PMİK): Ferhat Gündoğdu, Ahmet Şahin, Yunus Yıldırım

2. ve 3. Lig Müsabaka Sorumluları: Mustafa Kamil Abitoğlu, Hikmet Öksüzoğlu, Ali Zağlı

Eğitim ve VAR Sorumluları: Sebahattin Şahin, İbrahim Çınar

BAL Sorumluları: İbrahim Çınar, Hikmet Öksüzoğlu, Ziya Çetin

Kadın Futbolu Sorumlusu: Ziya Çetin

Plaj Futbolu Sorumlusu: Ali Zağlı

Futsal Sorumlusu: Hikmet Öksüzoğlu

Bölge sorumluları ise şu şekilde belirlendi:

1. Bölge: Ahmet Şahin, 2. Bölge: Yunus Yıldırım, 3. Bölge: İbrahim Çınar, 4. Bölge: Sebahattin Şahin, 5. Bölge: Ali Zağlı, 6. Bölge: Hikmet Öksüzoğlu, 7. Bölge: Ziya Çetin, 8. Bölge: Mustafa Kamil Abitoğlu.


Ferhat Gündoğdu haberleri MHK haberleri TFF haberleri

İlgili Haberler

FIFA Başkanı Gianni Infantino'dan TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na davet!

FIFA Başkanı Gianni Infantino'dan TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na davet!
TFF Genel Sekreteri görevine Abdullah Ayaz getirildi

TFF Genel Sekreteri görevine Abdullah Ayaz getirildi
İstifa etmişti: TFF'den Bayram Saral açıklaması!

İstifa etmişti: TFF'den Bayram Saral açıklaması!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler