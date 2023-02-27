FİFA The Best Player ödülleri ne zaman verilecek? En iyi futbolcu adayları kimler?

Yayınlanma: 27 Şubat 2023 - 18:10

Güncelleme: 27 Şubat 2023 - 18:10

FİFA The Best Player ödüllerinin ne zaman verileceği merak ediliyor. Sporseverler, adayların kimler olacağını araştırıyor. İşte ayrıntılar...

FİFA THE BEST PLAYER ÖDÜLLERI NE ZAMAN VERİLECEK?

FİFA The Best Player ödülleri Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenecek olan törende, 27 Şubat saat 23:00'da verilecek.

EN İYİ FUTBOLCU ADAYLARI KİMLER?

Yılın en iyi futbolcusu ödülü Lionel Messi, Kylian Mbappe ve Karim Benzema arasından seçilecek.

PUSKAS ADAYLARI KİMLER?

Yılın içinde atılan en güzel golün sahibine verilen Puskas Ödülü'nün adayları Richarlison, Marcin Oleksy ve Dimitri Payet olarak belirlendi.

YILIN TEKNİK ADAMI ÖDÜLÜNÜN ADAYLARI KİMLER?

Yılın Teknik Adamı, Carlo Ancelotti, Pep Guardiola ve Lionel Scaloni arasından seçilecek.

YILIN KALECİSİ ÖDÜLÜNÜN ADAYLARI KİMLER?

Yılın Kalecesi, Yassine Bounou, Thibaut Courtois ve Emiliano Martinez arasından seçilecek.

EN İYİ KADIN FUTBOLCU ÖDÜLÜNÜN ADAYLARI KİMLER?

En İyi Kadın Futbolcu ödülünün adayları Beth Mead, Alex Morgan ve Alexia Putellas olarak belirlendi.

EN İYİ KADIN TEKNİK DİREKTÖR ÖDÜLÜNÜN ADAYLARI KİMLER?

En İyi Kadın Teknik Direktör ödülünün adayları Sonia Bompastor, Pia Sundhage ve Sarina Wiegman olarak belirlendi.

EN İYİ KADIN KALECİ ÖDÜLÜNÜN ADAYLARI KİMLER?

En İyi Kadın Kaleci, Ann-Katrin Berger, Mary Earps ve Christiane Endler arasından seçilecek.