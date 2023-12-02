Mehmet Büyükekşi'den EURO 2024 açıklaması: 'Taraftarımız 12. gücümüz olacak'

Yayınlanma: 02.12.2023 - 23:05

Güncelleme: 02.12.2023 - 23:05

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, EURO2024 kura çekiminin ardından açıklamalarda bulundu.

Mehmet Büyükekşi, "Portekiz gerçekten çok önemli bir ülke futbolda. Özel maçlar dışında hiç yenemedik onları. Bu dönemde hep ilkleri başardık. 72 yıl sonra Almanya'yı Almanya'da yendik. Bir turnuvaya ilk olarak grup lideri olarak katıldık. İnşallah bir ilki başarırız diye hedefliyoruz. 2008 yılında da Portekiz, Çekya bizim gruptaydı. 2008'i andırıyor. İnşallah 2008 gibi ve hatta daha iyisini başarırız. Avrupa'nın en genç takımıyız. Gençlerimiz güzel bir sezon geçirirler inşallah. Son 2 maçımızda 7 tane eksiğimiz vardı. İnşallah onlar da katılır. Daha çok maçlarda oynarlar. Hocamız onları takip ediyor. Yeni katılacak gençler olabilir belki. Hocamız ve Hamit Altıntop onları da takip ediyor. 2008'den beri başarımız yok. İnşallah gruptan çıkarız ve sonra belki yarı final, belki daha fazlası... Bunu başarabilmek için çok çalışmalıyız. İyi oyuncularımız, iyi bir hocamız var. Hep beraber el ele, gönül gönüle verip her türlü çabayı göstereceğiz. Bir diğer avantajımız turnuvanın Almanya'da olması. Berlin'deki hazırlık maçında tribünde 72 bin kişi vardı ve 65 bin Türk vardı. İki maçı Dortmund'da oynayacağız ve Türkler stadyumu dolduracak. Son maç Hamburg'da. Almanya'da 3 milyon, çevresindeki ülkelerle 5 milyon kişi var. İnşallah taraftarımız da 12. gücümüz olacak. Ülkemizin yüzünü güldürmek istiyoruz. Ülkemize ilkleri yaşatmak istiyoruz" dedi.

"KAZAKİSTAN VEYA YUNANİSTAN OLABİLİR"



TFF Başkanı Büyükekşi, ayrıca, "Son rakip Kazakistan veya Yunanistan olabilir. Netice itibarıyla bütün takımlar başarı göstererek EURO 2024'e geldiler. Yapmamız gereken şey, önce kendi performansımız, heyecanımız, motivasyonumuz. Önce önemli olan takım olabilmek. Hep beraber bu işi başarırsak, çok çalışmayla bu işin altından kalkacağız" sözlerini sarf etti.