Vincenzo Montella'dan EURO 2024 yorumu: 'EURO 2008'i hatırlattı'

A Milli Futbol Teknik Direktörü Vincenzo Montella, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) kura çekimine ilişkin görüşlerini aktardı. Montella, "Bu kura EURO 2008'i hatırlattı. Türkiye, Portekiz, Çekya... Her şey değişebilir, farklı olabilir. EURO 2008 kurasına Türkiye son torbadan girdi ama neler yaptı gördük" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.12.2023 - 22:41
Vincenzo Montella'dan EURO 2024 yorumu: 'EURO 2008'i hatırlattı'
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A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, EURO2024 kura çekiminin ardından açıklamalarda bulundu.

İtalyan hocanın açıklamaları şu şekilde:

"Kura kuradır. Özel bir tercihimiz yoktu. Bu aşamadan sonra yapılacak şey rakiplere çok iyi çalışmak olacak."

"EURO 2008'İ HATIRLATTI"

"Bu kura EURO 2008'i hatırlattı. Türkiye, Portekiz, Çekya... Her şey değişebilir, farklı olabilir. EURO 2008 kurasına Türkiye son torbadan girdi ama neler yaptı gördük."

"Kim bu kuraya 'Kolay kura' diyor! Benim futbol kariyerim 30 yılın üzerinde. Her maç zordur. Takımlar arasındaki denge farkları, böyle turnuvalarda çok azdır. 'Kolay kura' diyenlere saygı duyuyorum ama benim görüşlerim bu şekilde."

PORTEKİZ SORUSUNA CEVAP

"Portekiz'i daha önce hiç yenemedik. Şimdi yener miyiz?"

Vincenzo Montella: "İnşallah!"

"EURO2008'den beri 15 yıl geçti. Takımlar ve taktikler değişiyor. Çok çalışmamız lazım"

"ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ"

"Şu anda söyleyebileceğim tek şey, elimizden gelen her şeyi yapacağız. Odağımız bu olacak. Onun dışında bir şey söylemek istemiyorum"


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