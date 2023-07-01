FIFA'dan devrim niteliğinde karar! Ofsayt kuralında değişiklik

FIFA, ofsayt kurallarında değişikliğe gitmeye hazırlanıyor. Artık futbolcuların sadece diz veya omzunun önde olması durumunda ofsayt kararı verilmeyecek.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.07.2023 - 13:23
FIFA'dan devrim niteliğinde karar! Ofsayt kuralında değişiklik
Abone Ol google-news

FIFA, futbolun tartışmalı konularından biri olan santimlik ofsayt pozisyonlarını engellemek için yeni bir karar aldı.

NTV Spor'un derlediği habere göre, yeni ofsayt kuralı ile futbolcunun tüm vücudunun defans çizgisinin önünde olması durumunda ofsayt bayrağı kalkacak. 

2 ÜLKEDE UYGULANACAK

Artık futbolcuların sadece diz veya omzunun önde olması durumunda ofsayt kararı verilmeyecek.

Bu yeni kural, ilk olarak İtalya ve İsveç'te uygulanacak ve sonuçlarına bağlı olarak dünya genelinde de yaygınlaştırılacak.

Ofsayt tartışmalarını azaltması beklenen bu karar ile futbolun daha izlenebilir hale getirilmesi hedefleniyor.


FIFA futbol Ofsayt

İlgili Haberler

2023 FIFA Kulüpler Dünya Kupası Suudi Arabistan'da yapılacak

2023 FIFA Kulüpler Dünya Kupası Suudi Arabistan'da yapılacak
Lionel Messi'den 2026 FIFA Dünya Kupası kararı!

Lionel Messi'den 2026 FIFA Dünya Kupası kararı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, FIFA Başkanı Infantino ile görüştü: Forma hediye etti!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, FIFA Başkanı Infantino ile görüştü: Forma hediye etti!

En Çok Okunan Haberler