FIFA'dan devrim niteliğinde karar! Ofsayt kuralında değişiklik
FIFA, ofsayt kurallarında değişikliğe gitmeye hazırlanıyor. Artık futbolcuların sadece diz veya omzunun önde olması durumunda ofsayt kararı verilmeyecek.
FIFA, futbolun tartışmalı konularından biri olan santimlik ofsayt pozisyonlarını engellemek için yeni bir karar aldı.
NTV Spor'un derlediği habere göre, yeni ofsayt kuralı ile futbolcunun tüm vücudunun defans çizgisinin önünde olması durumunda ofsayt bayrağı kalkacak.
2 ÜLKEDE UYGULANACAK
Artık futbolcuların sadece diz veya omzunun önde olması durumunda ofsayt kararı verilmeyecek.
Bu yeni kural, ilk olarak İtalya ve İsveç'te uygulanacak ve sonuçlarına bağlı olarak dünya genelinde de yaygınlaştırılacak.
Ofsayt tartışmalarını azaltması beklenen bu karar ile futbolun daha izlenebilir hale getirilmesi hedefleniyor.
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