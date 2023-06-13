Lionel Messi'den 2026 FIFA Dünya Kupası kararı!

Gelecek sezon Amerikan Futbol Ligi (MLS) ekibi Inter Miami forması giyeceğini açıklayan Arjantinli yıldız Lionel Messi, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda oynamayacağını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.06.2023 - 17:15
Lionel Messi'den 2026 FIFA Dünya Kupası kararı!
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MLS ekiplerinden Inter Miami'ye transfer olan Arjantinli yıldız Lionel Messi, 2026 Dünya Kupası için kararını verdi.

"2026'DA YOKUM"

2026 Dünya Kupası'nda yer alıp almayacağına dair bir soruyu yanıtlayan Messi, "2026 Dünya Kupası'nda oynayacağımı düşünmüyorum. Bu konudaki fikrimi değiştirmedim. Orada olup maçları izlemek isterim ancak turnuvada yer almayacağım" sözlerini sarf etti.

35 yaşındaki Lionel Messi, 2022 Dünya Kupası'nda Arjantin ile zafere ulaşarak kariyerinin ilk Dünya Kupası'nı kazanmıştı.


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