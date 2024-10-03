FIFA'dan flaş karar: Ekstra transfer dönemi!

FIFA'nın, 2025 Kulüpler Dünya Kupası için transfer hareketliliği sağlamak ve turnuva ortasında biten sözleşmelerin uzatılabilmesi için ekstra bir transfer dönemi daha uygulamak istediği iddia edildi.

FIFA'dan flaş karar: Ekstra transfer dönemi!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.10.2024 - 17:37

Yeni formatıyla ilk kez 2025'te düzenlenecek Kulüpler Dünya Kupası öncesinde FIFA'nın gündemi ekstra Transfer dönemi.

NTV Spor'un Marca'dan aktardığı habere göre, FIFA'nın kısa süreli bir ekstra transfer dönemini gelecek yılla birlikte uygulamak istediği belirtildi.

Haberde, yeni transfer döneminin 1-10 Haziran tarihleri arasında olacağı ve 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası için transfer hareketliliğinin sağlanmasının amaçlandığına dikkat çekildi.

Ayrıca turnuvanın ortasında biten kontralarla ilgili sorunların çözülebilmesi adına da bu kararın düşünüldüğü ifade edildi. Bu uygulamaya geçilmesi halinde FIFA Kulüpler Dünya Kupası'na katılan kulüpler ekstra transfer döneminden faydalanabilecek.

KULÜPLER DÜNYA KUPASI'NIN YENİ FORMATI

FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 2025 yılından itibaren 32 takımlı yeni formatıyla düzenlenecek.

Turnuva 15 Haziran-13 Temmuz 2025 tarihlerinde ABD'nin ev sahipliğinde oynanacak. Yeni formatta, 6 konfederasyondan 32 takım yer alacak. 4'erli 8 gruba ayrılacak takımlar, birbiriyle tek maç üzerinden karşılaşacak.

Grubu ilk iki sırada tamamlayanlar, sonraki turlarda tek maç eleme usulü birbiriyle karşılaşacak. Bu formatta, üçüncülük maçları oynanmayacak.


Etiketler: #FIFA #FIFA Kulüpler Dünya Kupası #Transfer dönemi

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