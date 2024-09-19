FIFA dünya sıralamasını açıkladı: İşte A Milli Futbol Takımı'nın yeri!
Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), eylül ayı dünya sıralamasını duyurdu. A Milli Futbol Takımı'nın yeri değişmedi.
Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği, eylül ayı dünya sıralamasını açıkladı.
A Milli Futbol Takımı, 1538,52 puanla 26. sırada yer aldı.
Arjantin'in zirvede kalmaya devam ettiği sıralamada ilk 15 basamakta değişiklik olmadı.
FIFA, sonraki dünya sıralamasını 24 Ekim'de açıklayacak.
İlk 10'daki ülkeler şöyle:
1- Arjantin 1889,02
2- Fransa 1851,92
3- İspanya 1836,42
4- İngiltere 1817,28
5- Brezilya 1772,02
6- Belçika 1768,14
7- Hollanda 1759,95
8- Portekiz 1752,14
9- Kolombiya 1738,72
10- İtalya 1726,31
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