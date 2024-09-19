FIFA dünya sıralamasını açıkladı: İşte A Milli Futbol Takımı'nın yeri!

FIFA dünya sıralamasını açıkladı: İşte A Milli Futbol Takımı'nın yeri!

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), eylül ayı dünya sıralamasını duyurdu. A Milli Futbol Takımı'nın yeri değişmedi.

AA
19 Eylül 2024 Perşembe, 12:37
FIFA dünya sıralamasını açıkladı: İşte A Milli Futbol Takımı'nın yeri!

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği, eylül ayı dünya sıralamasını açıkladı.

FIFA dünya sıralamasını açıkladı: İşte A Milli Futbol Takımı'nın yeri!

A Milli Futbol Takımı, 1538,52 puanla 26. sırada yer aldı.

FIFA dünya sıralamasını açıkladı: İşte A Milli Futbol Takımı'nın yeri!

Arjantin'in zirvede kalmaya devam ettiği sıralamada ilk 15 basamakta değişiklik olmadı.

FIFA, sonraki dünya sıralamasını 24 Ekim'de açıklayacak.

FIFA dünya sıralamasını açıkladı: İşte A Milli Futbol Takımı'nın yeri!

İlk 10'daki ülkeler şöyle:

1- Arjantin 1889,02

2- Fransa 1851,92

3- İspanya 1836,42

4- İngiltere 1817,28

5- Brezilya 1772,02

6- Belçika 1768,14

7- Hollanda 1759,95

8- Portekiz 1752,14

9- Kolombiya 1738,72

10- İtalya 1726,31

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