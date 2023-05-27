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FIFA'dan Halil Umut Meler'e görev!

FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, 2023 FIFA U20 Dünya Kupası'nda Kolombiya ile Senegal arasında oynanacak grup müsabakasını yönetecek.

DHA
Yayınlanma: 27.05.2023 - 16:15
FIFA'dan Halil Umut Meler'e görev!
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FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler'in, pazar günü TSİ 00.00'da Arjantin'in La Plata şehri La Plata stadyumunda Kolombiya ile Senegal arasında oynanacak grup müsabakasını yöneteceği açıklandı.

Müsabakanın yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy; dördüncü hakemliğini Donatas Rumsas (Litvanya) yapacak.

VAR'da Fedayi San (İsviçre), AVAR'da ise Adonai Escobedo (Meksika) görev alacak.


Halil Umut Meler FIFA hakem

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