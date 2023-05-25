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Spor Toto 1. Lig Play-off maçlarının hakemleri açıklandı!

Spor Toto 1. Lig play-off ilk tur maçlarının hakemleri belli oldu.

AA
Yayınlanma: 25.05.2023 - 12:59
Spor Toto 1. Lig Play-off maçlarının hakemleri açıklandı!
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından Spor Toto 1. Lig playoff ilk maçlarının hakemleri açıklandı.

TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan duyuruya göre, oynanacak play-off ilk tur karşılaşmalarında görev alacak hakemler şunlar:

17.00 Bodrumspor-Göztepe: Arda Kardeşler

20.00 Sakaryaspor-Eyüpspor: Zorbay Küçük


Spor Toto 1. Lig bodrumspor göztepe Arda Kardeşler sakaryaspor eyüpspor Zorbay Küçük

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