Spor Toto 1. Lig Play-off maçlarının hakemleri açıklandı!
Spor Toto 1. Lig play-off ilk tur maçlarının hakemleri belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından Spor Toto 1. Lig playoff ilk maçlarının hakemleri açıklandı.
TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan duyuruya göre, oynanacak play-off ilk tur karşılaşmalarında görev alacak hakemler şunlar:
17.00 Bodrumspor-Göztepe: Arda Kardeşler
20.00 Sakaryaspor-Eyüpspor: Zorbay Küçük
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