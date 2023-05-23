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Kupa maçlarının hakemleri belli oldu!

Türkiye Kupası yarı finalinde oynanacak rövanş karşılaşmalarında görev alacak hakemler açıklandı.

AA
Yayınlanma: 23.05.2023 - 15:19
Kupa maçlarının hakemleri belli oldu!
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Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final ikinci maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, karşılaşmaları yönetecek hakemler şunlar:

24 Mayıs Çarşamba:

20.30 Fenerbahçe-Demir Grup Sivasspor: Volkan Bayarslan

25 Mayıs Perşembe:

20.30 MKE Ankaragücü-Medipol Başakşehir: Ali Şansalan


Türkiye Kupası fenerbahçe Sivasspor ankaragücü Başakşehir

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