Kupa maçlarının hakemleri belli oldu!
Türkiye Kupası yarı finalinde oynanacak rövanş karşılaşmalarında görev alacak hakemler açıklandı.
Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final ikinci maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, karşılaşmaları yönetecek hakemler şunlar:
24 Mayıs Çarşamba:
20.30 Fenerbahçe-Demir Grup Sivasspor: Volkan Bayarslan
25 Mayıs Perşembe:
20.30 MKE Ankaragücü-Medipol Başakşehir: Ali Şansalan
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