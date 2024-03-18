FIFA'dan olaylı maç için açıklama: Taraftarlar futbolculara saldırmıştı!

FIFA Başkanı Gianni Infantino, sosyal medya hesabından Trabzonspor - Fenerbahçe karşılaşmasında yaşanan olaylar hakkında açıklama yaptı.

DHA
Yayınlanma: 18.03.2024 - 11:06
FIFA'dan olaylı maç için açıklama: Taraftarlar futbolculara saldırmıştı!
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FIFA Başkanı Gianni Infantino, Trabzonspor - Fenerbahçe maçının ardından yaşanan olaylarla ilgili olarak kişisel sosyal medya hesabından bir açıklama paylaştı.

Gianni Infantino

Şiddetin saha içi ve saha dışında yeri olmadığını belirten Infantino açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşması sonrasında yaşanan şiddet kesinlikle kabul edilemez; saha içinde veya saha dışında, bunun sporumuzda veya toplumumuzda yeri yoktur. Bunu daha önce de söyledim ve tekrar söyleyeceğim; futbolda istisnasız tüm oyuncuların, dünyanın her yerindeki pek çok insana bu kadar keyif veren bir oyunu oynayabilmek için güvende ve emniyette olması gerekiyor. İlgili makamları buna her düzeyde saygı gösterilmesini sağlamaya ve Trabzon'daki şok edici olayların faillerinin yaptıklarının hesabını vermeye çağırıyorum."


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