FIFA'dan Süper Lig ekibine transfer yasağı!
Süper Lig ekibi Sivasspor, FIFA tarafından 3 dönem transfer yasağı ile cezalandırıldı.
FIFA, Trendyol Süper Lig ekiplerinden Net Global Sivasspor'a 3 dönem transfer yasağı getirdi.
FIFA'dan yapılan açıklamaya göre, Net Global Sivasspor, gelecek 3 transfer sezonunda kadrosuna yeni futbolcu kaydı yapamayacak.
Net Global Sivasspor, Süper Lig'de bu sezon 24 maçta 24 puanla averaj farkıyla düşme potasının üstünde 15. sırada yer alıyor.
Etiketler: #Sivasspor #FIFA #transfer yasağı #transfer
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