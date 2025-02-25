FIFA'dan Süper Lig ekibine transfer yasağı!

Süper Lig ekibi Sivasspor, FIFA tarafından 3 dönem transfer yasağı ile cezalandırıldı.

FIFA'dan Süper Lig ekibine transfer yasağı!
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AA
Yayınlanma: 25.02.2025 - 17:00

FIFA, Trendyol Süper Lig ekiplerinden Net Global Sivasspor'a 3 dönem transfer yasağı getirdi.

FIFA'dan yapılan açıklamaya göre, Net Global Sivasspor, gelecek 3 transfer sezonunda kadrosuna yeni futbolcu kaydı yapamayacak.

Net Global Sivasspor, Süper Lig'de bu sezon 24 maçta 24 puanla averaj farkıyla düşme potasının üstünde 15. sırada yer alıyor.


Etiketler: #Sivasspor #FIFA #transfer yasağı #transfer

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