Süper Lig'de 12. haftanın hakemleri belli oldu: TFF'den Ali Palabıyık kararı!
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'in 12. haftasında görev yapacak hakemleri açıkladı. Galatasaray - Alanyaspor karşılaşmasının tartışmalı hakemi Ali Palabıyık, 12. haftada görevlendirilmedi.
Süper Lig'de 12. haftada görev yapacak hakemler açıklandı.
Geçen hafta Galatasaray - Alanyaspor maçındaki performansı tepkilere neden olan Ali Palabıyık'a bu hafta maç verilmedi.
12. hafta maçlarında görev yapacak hakemler şu şekilde:
28 Ekim Cuma:
20.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Galatasaray: Bahattin Şimşek
29 Ekim Cumartesi:
14.30 Arabam.com Konyaspor-Kasımpaşa: Atilla Karaoğlan
20.00 Corendon Alanyaspor-Gaziantep FK: Arda Kardeşler
30 Ekim Pazar:
14.30 MKE Ankaragücü-Atakaş Hatayspor: Yaşar Kemal Uğurlu
17.00 Yukatel Kayserispor-Adana Demirspor: Volkan Bayarslan
17.00 Beşiktaş-HangiKredi Ümraniyespor: Tugay Kaan Numanoğlu
20.00 İstanbulspor-Fenerbahçe: Mustafa Kürşad Filiz
31 Ekim Pazartesi:
20.00 Demir Grup Sivasspor-Fraport TAV Antalyaspor: Mete Kalkavan
20.00 Medipol Başakşehir-Bitexen Giresunspor: Mert Güzenge
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