Süper Lig'de 12. haftanın hakemleri belli oldu: TFF'den Ali Palabıyık kararı!

26 Ekim 2022 Çarşamba, 15:40

Süper Lig'de 12. haftada görev yapacak hakemler açıklandı.

Geçen hafta Galatasaray - Alanyaspor maçındaki performansı tepkilere neden olan Ali Palabıyık'a bu hafta maç verilmedi.

12. hafta maçlarında görev yapacak hakemler şu şekilde:

28 Ekim Cuma:

20.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Galatasaray: Bahattin Şimşek

29 Ekim Cumartesi:

14.30 Arabam.com Konyaspor-Kasımpaşa: Atilla Karaoğlan

20.00 Corendon Alanyaspor-Gaziantep FK: Arda Kardeşler

30 Ekim Pazar:

14.30 MKE Ankaragücü-Atakaş Hatayspor: Yaşar Kemal Uğurlu

17.00 Yukatel Kayserispor-Adana Demirspor: Volkan Bayarslan

17.00 Beşiktaş-HangiKredi Ümraniyespor: Tugay Kaan Numanoğlu

20.00 İstanbulspor-Fenerbahçe: Mustafa Kürşad Filiz

31 Ekim Pazartesi:

20.00 Demir Grup Sivasspor-Fraport TAV Antalyaspor: Mete Kalkavan

20.00 Medipol Başakşehir-Bitexen Giresunspor: Mert Güzenge