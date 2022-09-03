Fikret Orman'ın annesi Nuran Orman hayatını kaybetti
Beşiktaş Kulübü Eski Başkanı Fikret Orman'ın annesi Nuran Orman vefat etti.
Beşiktaş Kulübünün eski başkanı Fikret Orman'ın annesi Nuran Orman vefat etti.
Beşiktaş Kulübünün internet sitesinden yayımlanan başsağlığı mesajında, 2012-2019 yıllarında siyah-beyazlıların başkanlığını yapan Fikret Orman'ın annesi Nuran Orman'ın vefat haberinin büyük bir üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.
Mesajda, "Merhumeye Allah’tan rahmet; Orman ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz" ifadesi kullanıldı.
Türkiye Futbol Federasyonu da bir başsağlığı mesajı yayımladı.
Mesajda, "Kulüpler Birliği Vakfı ve Beşiktaş Kulübünün eski başkanı Fikret Orman'ın annesi Nuran Orman'ın vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Merhume Nuran Orman'a Allah'tan rahmet; Sayın Fikret Orman, ailesi ve Beşiktaş camiasına başsağlığı dileriz" ifadelerine yer verildi.
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