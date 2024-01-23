Fildişi Sahili'nde Wilfried Zaha tepkisi! '2 gol boşa gitti'

Yayınlanma: 23.01.2024 - 16:41

Güncelleme: 23.01.2024 - 16:41

Galatasaraylı Wilfried Zaha'nın Trabzonspor karşılaşmasındaki 2 golü ve performansı ülkesinde de gündem oldu.

Fildişi Sahili'de taraftarlar milli takıma alınmayan Zaha'nın bu performansı sonrası milli takım teknik direktörü Jean-Louis Gasset'e tepki gösterdi.

Zaha için yapılan yorumlardan bazıları şu şekilde;

"Biz buradayız ve Zaha orada duble yaptı. Galatasaray, özellikle onun dublesi sayesinde Trabzonspor'u mağlup etti"

"Eminim Jean-Louis Gasset şu anda çok sinirlenmiştir"

"İşte Nijerya'ya karşı atabileceğimiz 2 gol boşa gitti"

25 MAÇTA 13 GOLE KATKI

Galatasaray'da bu sezon 25 maçta sahaya çıkan 31 yaşındaki Zaha, 9 gol attı ve 4 asist yaptı.

FİLDİŞİ SAHİLİ AFRİKA KUPASI'NDA NE YAPTI?

Afrika Kupası'nda Ekvator Ginesi, Nijerya ve Gine-Bissau ile aynı grupta yer alan Fildişi Sahili, 3 maç sonunda 1 galibiyet ve 2 mağlubiyetle 3 puan topladı.