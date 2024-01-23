Fildişi Sahili'nde Wilfried Zaha tepkisi! '2 gol boşa gitti'

Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda 5-1 kazandıkları Trabzonspor maçında 2 gol atan Galatasaray'ın Fildişi Sahilli futbolcusu Wilfried Zaha, ülkesinde gündem oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.01.2024 - 16:41
Fildişi Sahili'nde Wilfried Zaha tepkisi! '2 gol boşa gitti'
Abone Ol google-news

Galatasaraylı Wilfried Zaha'nın Trabzonspor karşılaşmasındaki 2 golü ve performansı ülkesinde de gündem oldu.

Fildişi Sahili'de taraftarlar milli takıma alınmayan Zaha'nın bu performansı sonrası milli takım teknik direktörü Jean-Louis Gasset'e tepki gösterdi.

Zaha için yapılan yorumlardan bazıları şu şekilde;

"Biz buradayız ve Zaha orada duble yaptı. Galatasaray, özellikle onun dublesi sayesinde Trabzonspor'u mağlup etti"

"Eminim Jean-Louis Gasset şu anda çok sinirlenmiştir"

"İşte Nijerya'ya karşı atabileceğimiz 2 gol boşa gitti"

25 MAÇTA 13 GOLE KATKI

Galatasaray'da bu sezon 25 maçta sahaya çıkan 31 yaşındaki Zaha, 9 gol attı ve 4 asist yaptı.

FİLDİŞİ SAHİLİ AFRİKA KUPASI'NDA NE YAPTI?

Afrika Kupası'nda Ekvator Ginesi, Nijerya ve Gine-Bissau ile aynı grupta yer alan Fildişi Sahili, 3 maç sonunda 1 galibiyet ve 2 mağlubiyetle 3 puan topladı.


wilfried zaha haberleri galatasaray haberleri trabzonspor haberleri Fildişi Sahili haberleri

İlgili Haberler

Dev maçta sakatlanmıştı: Galatasaray, Abdülkerim Bardakcı'nın son durumunu açıkladı!

Dev maçta sakatlanmıştı: Galatasaray, Abdülkerim Bardakcı'nın son durumunu açıkladı!
Transfere yeşil ışık... Galatasaraylı Angelino'ya Fransız talip!

Transfere yeşil ışık... Galatasaraylı Angelino'ya Fransız talip!
Erden Timur'dan Galatasaraylı oyunculara sürpriz!

Erden Timur'dan Galatasaraylı oyunculara sürpriz!

En Çok Okunan Haberler