Fildişi Sahilleri aday kadrosunu açıkladı: Zaha ve Bailly kadroda mı?

Galatasaray forması giyen Wilfried Zaha, Fildişi Sahilli'nin aday kadrosuna davet edildi. Beşiktaş forması giyen Eric Bailly ise kadroda yer almadı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.10.2023 - 19:33
Fildişi Sahilleri aday kadrosunu açıkladı: Zaha ve Bailly kadroda mı?
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Fildişi Sahili Milli Takımı'nın Güney Afrika ile oynayacağı hazırlık maçının aday kadrosu açıklandı.

Açıklanan kadroda Galatasaray'da forma giyen Wilfried Zaha ve Gaziantep FK'da forma giyen Max Gradel de yer alırken, Beşiktaş forması giyen Eric Bailly yer almadı.

İşte Fildişi Sahili Futbol Federasyonu'nun açıkladığı kadro: 


Fildişi Sahili wilfried zaha Max Gradel Eric Bailly

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