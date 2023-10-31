Sultanlar Ligi derbisinde gülen taraf Fenerbahçe Opet!

Fenerbahçe Opet, Voleybol Sultanlar Ligi'nin 5. haftasında kendi evinde ağırladığı Beşiktaş Ayos'u setlerde 3-0 mağlup etti.

AA
Yayınlanma: 31.10.2023 - 21:09
Sultanlar Ligi derbisinde gülen taraf Fenerbahçe Opet!
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Sultanlar Ligi 5. hafta mücadelesinde Fenerbahçe Opet, evinde Beşiktaş Ayos'u 3-0 mağlup etti.

Salon: Burhan Felek Voleybol

Hakemler: Tuncay Sevim, Selçuk Görmen

Fenerbahçe Opet: Meliha Diken, Eda Erdem, Drca, Fedorovtseva, Aslı Kalaç, Stysiak (Gizem Örge, Meryem Boz, Cansu Çetin)

Beşiktaş Ayos: Rosell, Bahar Guidetti, Brakocevic, Fulden Ural, Efimova, Çağla Akın (Gizem Güreşen, Sude Uzun, Ecem Aknam, Bengisu Aygün, Demidova, Hilal Kocakara)

Setler: 25-22, 26-24, 25-10

Süre: 82 dakika (29, 31, 22)


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