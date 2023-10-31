Sultanlar Ligi derbisinde gülen taraf Fenerbahçe Opet!
Fenerbahçe Opet, Voleybol Sultanlar Ligi'nin 5. haftasında kendi evinde ağırladığı Beşiktaş Ayos'u setlerde 3-0 mağlup etti.
Sultanlar Ligi 5. hafta mücadelesinde Fenerbahçe Opet, evinde Beşiktaş Ayos'u 3-0 mağlup etti.
Salon: Burhan Felek Voleybol
Hakemler: Tuncay Sevim, Selçuk Görmen
Fenerbahçe Opet: Meliha Diken, Eda Erdem, Drca, Fedorovtseva, Aslı Kalaç, Stysiak (Gizem Örge, Meryem Boz, Cansu Çetin)
Beşiktaş Ayos: Rosell, Bahar Guidetti, Brakocevic, Fulden Ural, Efimova, Çağla Akın (Gizem Güreşen, Sude Uzun, Ecem Aknam, Bengisu Aygün, Demidova, Hilal Kocakara)
Setler: 25-22, 26-24, 25-10
Süre: 82 dakika (29, 31, 22)
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