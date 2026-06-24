Filenin Efeleri, Çin'i set vermeden devirdi

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Milletler Ligi'nin ikinci etap ilk maçında Çin ile karşı karşıya geldi.
Filenin Efeleri, Çin'e set vermedi ve sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.
SETLER
ÇİN 16-25 TÜRKİYE
ÇİN 19-25 TÜRKİYE
ÇİN 21-25 TÜRKİYE
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A Milli Erkek Voleybol Takımı, Milletler Ligi'nin ikinci etap ilk maçında Çin ile karşı karşıya geldi.
Filenin Efeleri, Çin'e set vermedi ve sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.
SETLER
ÇİN 16-25 TÜRKİYE
ÇİN 19-25 TÜRKİYE
ÇİN 21-25 TÜRKİYE