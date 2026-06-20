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Filenin Sultanları 3'te üç yaptı! Almanya'yı karar setinde yıktı...

Filenin Sultanları 3'te üç yaptı! Almanya'yı karar setinde yıktı...

20.06.2026 22:03:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Filenin Sultanları 3'te üç yaptı! Almanya'yı karar setinde yıktı...

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nde (VNL) karşılaştığı Almanya'yı 3-2 mağlup etti.
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi'ndeki Ankara etabının üçüncü maçında Almanya ile karşı karşıya geldi.

Giulio Bregoli'nin takımı, 25-18 ile müsabakanın ilk setini galip tamamlarken ikinci seti ise 26-24 kazandı.

Mücadelenin üçüncü setini 25-19 ile önde tamamlayan Milli Takım, sergilediği güçlü oyunla dördüncü sette ise 25-22 ile galip geldi.

KARAR SETİNDE YIKTI

Maçın karar setini sürdürdüğü etkili oyunla 15-13 üstün noktalayan Filenin Sultanları, rakibi karşısında geri döndü ve Almanya'yı 3-2 yendi.

VNL'in Ankara etabına 3-0'lık Belçika galibiyetiyle başlayan milliler, etaptaki ikinci karşılaşmasında da Fransa'yı 3-0'lık skorla mağlup etmişti.

SIRADAKİ RAKİP ÇİN

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi'nin ikinci haftasındaki dördüncü ve son maçında ise Çin ile mücadele edecek.

Ankara Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, 21 Haziran Pazar günü saat 19.30'da başlayacak.

İlgili Konular: #Almanya #türkiye #FIVB Milletler Ligi

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