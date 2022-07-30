Filenin Efeleri finalde!

A Milli Erkek Voleybol Takımı FIVB Challenger Kupası'nda finale yükseldi. Filenin Efeleri, finalde Küba'nın rakibi oldu.

cumhuriyet.com.tr
30 Temmuz 2022 Cumartesi, 11:15
Filenin Efeleri finalde!
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A Milli Erkek Voleybol Takımı, FIVB Challenger Kupası'nda ev sahibi Güney Kore'yi 3-0 yenerek finale yükseldi.

Filenin Efeleri, finalde yarın TSi 09:30'da Küba ile karşılaşacak.

FIVB Challenger Kupası'nın şampiyonu, 2023 FIVB Milletler Ligi'nde mücadele etmeye hak kazanacak.


A Milli Erkek Voleybol Takımı Filenin Efeleri FIVB Challenger Kupası güney kore

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