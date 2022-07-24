U17 Kız Voleybol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası’nda finalde

Çekya'da düzenlenen 17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda Türkiye, yarı finalde Sırbistan'ı 3-2 yenerek finale yükseldi.

cumhuriyet.com.tr
24 Temmuz 2022 Pazar, 08:36
U17 Kız Voleybol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası’nda finalde
Abone Ol google-news

Türkiye, U17 Avrupa Voleybol Şampiyonası yarı finalinde Sırbistan’ı 3-2 mağlup ederek finale yükseldi.

Çekya’nın ev sahipliğinde düzenlenen U17 Avrupa Şampiyonası yarı finalinde 17 Yaş Altı Kız Milli Voleybol Takımı, Sırbistan ile karşılaştı. Türkiye, 2-1 geriye düştüğü mücadelede sahadan 3-2’lik (25-16, 20-25, 18-25, 25-15, 15-12) galibiyetle ayrıldı ve finale yükseldi.

17 Yaş Altı Kız Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası finalinde yarın TSİ 19.00’da İtalya ile karşılaşacak.


17 Yaş Altı Kız Milli Voleybol Takımı avrupa şampiyonası U17 Kız Voleybol Takımı
Cumhuriyet TV Youtube Abone Ol

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler