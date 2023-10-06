Filenin Efeleri, Finlandiya'yı devirdi!
Japonya'da düzenlenen Paris 2024 Olimpiyat Oyunları Elemeleri'nde Filenin Efeleri, Finlandiya'yı 3-2 mağlup etti.
A Milli Erkek Voleybol Takımı, Japonya'da düzenlenen Paris 2024 Olimpiyat Oyunları Elemeleri B Grubu beşinci maçında Finlandiya'yı 3-2 mağlup etti.
Filenin Efeleri, bu sonuçla B Grubu'nda 2. galibiyetini aldı. Milliler elemelerdeki altıncı maçında 7 Ekim Cumartesi günü saat 04.00'te Mısır ile karşılaşacak.
Olimpiyat Elemeleri'nde gruplarını ilk iki sırada tamamlayan ülkeler, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı elde edecek.
SALON: Yoyogi National
HAKEMLER: Tibor Zsolt Mezoffy (Macaristan), Jae-Hyo Choi (Güney Kore)
TÜRKİYE: Yiğit, Bedirhan, Adis, Mirza, Mert M., Arslan ( Volkan (L), Berkay (L), Kaan, Yasin, Arda, Yunus Emre)
FİNLANDİYA: Zhbankov, Tervaportti, Suihkonen, Haapaniemi, Jokela, Marttila (Köykka (L), Breilin (L), Hannien, Nikula, Ivanov)
SETLER:25-22, 25-23, 23-25, 23-25, 15-8
SÜRE: 2 saat 8 dakika
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