Filenin Efeleri, Finlandiya'yı devirdi!

Japonya'da düzenlenen Paris 2024 Olimpiyat Oyunları Elemeleri'nde Filenin Efeleri, Finlandiya'yı 3-2 mağlup etti.

DHA
Yayınlanma: 06.10.2023 - 09:48
Filenin Efeleri, Finlandiya'yı devirdi!
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A Milli Erkek Voleybol Takımı, Japonya'da düzenlenen Paris 2024 Olimpiyat Oyunları Elemeleri B Grubu beşinci maçında Finlandiya'yı 3-2 mağlup etti.

Filenin Efeleri, bu sonuçla B Grubu'nda 2. galibiyetini aldı. Milliler elemelerdeki altıncı maçında 7 Ekim Cumartesi günü saat 04.00'te Mısır ile karşılaşacak. 

Olimpiyat Elemeleri'nde gruplarını ilk iki sırada tamamlayan ülkeler, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı elde edecek.

SALON: Yoyogi National

HAKEMLER: Tibor Zsolt Mezoffy (Macaristan), Jae-Hyo Choi  (Güney Kore)

TÜRKİYE: Yiğit, Bedirhan, Adis, Mirza, Mert M., Arslan ( Volkan (L), Berkay (L), Kaan, Yasin, Arda, Yunus Emre)

FİNLANDİYA: Zhbankov, Tervaportti, Suihkonen, Haapaniemi, Jokela, Marttila (Köykka (L), Breilin (L), Hannien, Nikula, Ivanov)

SETLER:25-22, 25-23, 23-25, 23-25, 15-8

SÜRE: 2 saat 8 dakika


A Milli Erkek Voleybol Takımı Paris 2024 Olimpiyat Elemeleri finlandiya

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