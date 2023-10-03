Filenin Efeleri ABD'ye diş geçiremedi!
A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri'nde karşılaştığı ABD'ye setlerde 3-1 mağlup oldu.
A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri B Grubu üçüncü maçında ABD ile karşı karşıya geldi.
Japonya'nın başkenti Tokyo'daki Yoyogi Spor Salonu'nda oynanan mücadelenin ilk seti ABD'nin 25-17 üstünlüğüyle tamamlandı.
Ay-yıldızlılar çekişmeli geçen ikinci seti 28-26 kazanarak durumu eşitledi. Üçüncü set de kıran kırana geçerken, ABD 32-30'la durumu 2-1'e getirdi.
SIRADAKİ RAKİP JAPONYA
Dördüncü sette 25-20 üstünlük kuran ABD, maçtan da 3-1 galip ayrıldı.
Milli Takım elemelerdeki bir sonraki maçını ev sahibi Japonya ile oynayacak.
Elemelerde gruplarını ilk 2 sırada tamamlayan ülkeler, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı elde edecek.
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