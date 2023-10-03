Filenin Efeleri ABD'ye diş geçiremedi!

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri'nde karşılaştığı ABD'ye setlerde 3-1 mağlup oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.10.2023 - 12:19
Filenin Efeleri ABD'ye diş geçiremedi!
Abone Ol google-news

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri B Grubu üçüncü maçında ABD ile karşı karşıya geldi.

Japonya'nın başkenti Tokyo'daki Yoyogi Spor Salonu'nda oynanan mücadelenin ilk seti ABD'nin 25-17 üstünlüğüyle tamamlandı. 

Ay-yıldızlılar çekişmeli geçen ikinci seti 28-26 kazanarak durumu eşitledi. Üçüncü set de kıran kırana geçerken, ABD 32-30'la durumu 2-1'e getirdi.

SIRADAKİ RAKİP JAPONYA

Dördüncü sette 25-20 üstünlük kuran ABD, maçtan da 3-1 galip ayrıldı.

Milli Takım elemelerdeki bir sonraki maçını ev sahibi Japonya ile oynayacak.

Elemelerde gruplarını ilk 2 sırada tamamlayan ülkeler, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı elde edecek.


Player Alanı
Filenin Efeleri ABD 2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri A Milli Erkek Voleybol Takımı

İlgili Haberler

Filenin Efeleri Slovenya'yı geçemedi!

Filenin Efeleri Slovenya'yı geçemedi!
Filenin Efeleri, galibiyetle başladı

Filenin Efeleri, galibiyetle başladı
Filenin Efeleri olimpiyatlarda boy göstermek istiyor

Filenin Efeleri olimpiyatlarda boy göstermek istiyor

En Çok Okunan Haberler