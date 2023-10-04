Filenin Efeleri Japonya'ya direnemedi

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri B Grubu 4. maçında karşılaştığı Japonya'ya setlerde 3-0 mağlup oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.10.2023 - 15:09
Filenin Efeleri Japonya'ya direnemedi
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A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri B Grubu 4. maçında ev sahibi Japonya ile karşılaştı.

Mücadelenin ilk setini 25-15 kaybeden milli takım, ikinci sette 25-20 mağlup olarak 2-0 geriye düştü.

3. YENİLGİSİNİ ALDI

Karşılaşmanın 3. setinde ise Japonya'ya 25-19 kaybeden Filenin Efeleri, sahadan 3-0'lık yenilgiyle ayrıldı.

Gruptaki ik maçında Sırbistan'ı mağlup eden milli takım, ikinci maçta Slovenya'ya üçüncü maçta ise ABD'ye kaybetmişti.

Elemelerde gruplarını ilk 2 sırada tamamlayan takımlar, Paris 2024'e katılma hakkı elde edecek.




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