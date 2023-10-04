Filenin Efeleri Japonya'ya direnemedi
A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri B Grubu 4. maçında karşılaştığı Japonya'ya setlerde 3-0 mağlup oldu.
A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri B Grubu 4. maçında ev sahibi Japonya ile karşılaştı.
Mücadelenin ilk setini 25-15 kaybeden milli takım, ikinci sette 25-20 mağlup olarak 2-0 geriye düştü.
3. YENİLGİSİNİ ALDI
Karşılaşmanın 3. setinde ise Japonya'ya 25-19 kaybeden Filenin Efeleri, sahadan 3-0'lık yenilgiyle ayrıldı.
Gruptaki ik maçında Sırbistan'ı mağlup eden milli takım, ikinci maçta Slovenya'ya üçüncü maçta ise ABD'ye kaybetmişti.
Elemelerde gruplarını ilk 2 sırada tamamlayan takımlar, Paris 2024'e katılma hakkı elde edecek.
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğan'ın tüm programları iptal edildi
- Tecavüz dosyası kapatılmak isteniyor!
- Sancaktepe'de cesetleri bulunan 3 kardeşin son anları...
- Kendini patlatan teröristin kimliği belli oldu
- Kürsüden Hakan Fidan'ı işaret etti
- Erkan'dan '500 TL' çıkışı!
- Ünlü oyuncunun evlat acısı! 28 aylık oğlu kurtarılamadı
- Telefonu yurtdışından getirip, harç yatıranlar dikkat!
- Bilim insanları tescilledi: Bu şarkı kaygıyı azaltıyor!
- Galatasaray İngiltere'de tarih yazdı!