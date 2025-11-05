Cumhuriyet Gazetesi Logo
Filenin Efeleri galibiyetle başladı!

Filenin Efeleri galibiyetle başladı!

5.11.2025 16:41:00
Güncellenme:
DHA
Takip Et:
Filenin Efeleri galibiyetle başladı!

A Milli Erkek Voleybol Takımı, İslami Dayanışma Oyunları'ndaki ilk maçında Katar'ı 3-1 mağlup etti.

Erkek Voleybol Milli Takımı, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen 6'ncı İslami Dayanışma Oyunları'na galibiyetle başladı.

Milliler, organizasyondaki ilk maçında Katar'ı; 25-20, 18-25, 25-16 ve 25-20'lik setlerle 3-1 mağlup etti.

Organizasyona galibiyetle başlayan Erkek Milli Takımı, ikinci maçında 8 Kasım Cumartesi günü saat 16.00'da İran ile karşılaşacak. Müsabaka, TRT Spor Yıldız'dan canlı yayımlanacak.

Milli takımın yanı sıra Suudi Arabistan, Katar, Çad, İran ve Bahreyn'in katılımıyla düzenlenen organizasyonda tek devreli lig usulüne göre oynanacak karşılaşmalar sonunda ilk iki sırada yer alan takımlar doğrudan finale; üçüncü ve dördüncü sırada yer alacak takımlar ise üçüncülük maçı oynamaya hak kazanacak.

Kalan maçlarımızın programı şu şekilde:

8 Kasım 2025

16.00 İran-Türkiye

9 Kasım 2025

18.00 Türkiye-Çad

10 Kasım 2025

13.00 Bahreyn-Türkiye

11 Kasım 2025

19.00 Suudi Arabistan-Türkiye

İlgili Konular: #katar #Filenin Efeleri #İslami Dayanışma Oyunları

İlgili Haberler

Filenin Sultanları, Afganistan'ı çok rahat geçti!
Filenin Sultanları, Afganistan'ı çok rahat geçti! 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda ilk maçına çıkan Kadın Milli Takımımız, Afganistan'ı 3-0 yendi.
Filenin Sultanları'nın Avrupa Şampiyonası'ndaki rakipleri belli oldu!
Filenin Sultanları'nın Avrupa Şampiyonası'ndaki rakipleri belli oldu! A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2026 CEV Avrupa Şampiyonası'ndaki rakipleri belli oldu.
Filenin Efeleri'nin 2026 CEV Avrupa Şampiyonası'ndaki rakipleri açıklandı!
Filenin Efeleri'nin 2026 CEV Avrupa Şampiyonası'ndaki rakipleri açıklandı! A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın 2026 CEV Avrupa Şampiyonası'ndaki rakipleri belli oldu.