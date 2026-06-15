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Filenin Efeleri, Kanada'yı karar setinde devirdi

Filenin Efeleri, Kanada'yı karar setinde devirdi

15.06.2026 00:14:00
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Filenin Efeleri, Kanada'yı karar setinde devirdi

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) ilk etabında dördüncü ve son maçında Kanada'yı 3-2 yendi.

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Ay-yıldızlılar, Kanada'nın başkenti Ottawa'daki maçı, 21-25, 25-17, 23-25, 25-14 ve 8-15'lik setlerle 3-2 kazandı.

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 VNL ilk etabı birinci maçında ABD'ye 3-1 yenildi, ikinci maçında Fransa'yı 3-0 mağlup etti. Milliler, üçüncü karşılaşmada dünya sıralamasının bir numarası ve son iki dünya şampiyonasının galibi İtalya'ya 3-0 mağlup oldu.

VNL'nin ilk etabında 5 puan toplayan mili takım, 11. sırada yer aldı.

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Polonya'nın Gliwice kentinde düzenlenecek 2026 FIVB Milletler Ligi'nin ikinci etabı ilk maçında 24 Haziran Çarşamba günü TSİ 14.00'te Çin ile karşılaşacak.

Salon: TD Place

Hakemler: Ivaylo Ivanov (Bulgaristan), Vera Mechan Walter Hugo (Peru)

Kanada: Herr, Maar, Demyanenko, Ketrzynski, Loeppky, Howe (Currie, Hollands, Young, Sho, Elgert, Hofer)

Türkiye: Efe Bayram, Bedirhan Bülbül, Adis Lagumdzija, Gökçen Yüksel, Ahmet Tümer, Murat Yenipazar (Berkay Bayraktar, Mirza Lagumdzija, Cafer Kirkit, Kaan Gürbüz, Beytullah Hatipoğlu, Muhammed Kaya)

Setler: 21-25, 25-17, 23-25, 25-14, 8-15

Süre: 124 dakika

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