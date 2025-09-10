Cumhuriyet Gazetesi Logo
Filenin Efeleri'nin Dünya Şampiyonası kadrosu açıklandı!

Filenin Efeleri'nin Dünya Şampiyonası kadrosu açıklandı!

10.09.2025 09:51:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
Filenin Efeleri'nin Dünya Şampiyonası kadrosu açıklandı!

2025 Dünya Voleybol Şampiyonası'nda Filipinler'de mücadele edecek A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın kadrosu belli oldu. Milliler, grup aşamasında Japonya, Kanada ve Libya ile karşılaşacak.

Filipinler'de düzenlenecek 2025 Dünya Şampiyonası'nda mücadele edecek A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın kadrosu belli oldu.

Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre, 12-28 Eylül tarihlerinde yapılacak organizasyonda ay-yıldızlı formayı şu isimler giyecek:

Pasör: Murat Yenipazar, Muhammed Kaya

Pasör çaprazı: Adis Lagumdzija

Orta oyuncu: Bedirhan Bülbül, Mert Matic, Ahmet Tümer, Yiğit Savaş Kaplan

Smaçör: Efe Mandıracı, Efe Bayram, Gökçen Yüksel, Mirza Lagumdzija, Cafer Kirkit

Libero: Berkay Bayraktar, Beytullah Hatipoğlu

A Milli Erkek Voleybol Takımı, şampiyonada grup aşamasında Japonya, Kanada ve Libya ile karşılaşacak.

İlgili Konular: #voleybol #Filipinler #Filenin Efeleri

İlgili Haberler

Dünya ikincisi Filenin Sultanları yurda döndü!
Dünya ikincisi Filenin Sultanları yurda döndü! 2025 FIVB Dünya Şampiyonası finalinde İtalya'ya mağlup olarak dünya ikincisi olan A Milli Kadın Voleybol Takımı, Türkiye'ye döndü.
Türkiye sizinle gurur duyuyor: Filenin Sultanları, dünya ikincisi!
Türkiye sizinle gurur duyuyor: Filenin Sultanları, dünya ikincisi! A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası finalinde İtalya'ya 3-2 mağlup olarak turnuvayı ikinci sırada tamamladı.
Mehmet Akif Üstündağ'dan Filenin Sultanları açıklaması: 'Şampiyon olamadığımız için özür diliyoruz'
Mehmet Akif Üstündağ'dan Filenin Sultanları açıklaması: 'Şampiyon olamadığımız için özür diliyoruz' Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, İtalya'ya kaybedilen finalin ardından açıklamalarda bulundu.