Filenin Efeleri'nin Milletler Ligi ve Akdeniz Oyunları kadrosu belli oldu!

29.04.2026 23:36:00
Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF), A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın, Milletler Ligi (VNL) ve Akdeniz Oyunları kadrolarını duyurdu.

Türkiye Voleybol Federasyonu'nun açıklamasına göre söz konusu organizasyonlarda ay-yıldızlı formayı şu isimler giyecek:

VNL KADROSU

Pasör: Muhammed Kaya, Murat Yenipazar, Ömercan Burak Karahan

Pasör çaprazı: Adis Lagumdzija, Berk Dilmenler, Kaan Gürbüz

Smaçör: Efe Bayram, Efe Mandıracı, Gökçen Yüksel, Mirza Lagumdzija

Orta oyuncu: Ahmet Samet Baltacı, Ahmet Tümer, Bedirhan Bülbül, Mert Matic

Libero: Berkay Bayraktar, Beytullah Hatipoğlu

AKDENİZ OYUNLARI KADROSU

Pasör: Doğukan Yaltıraklı, Hilmi Şahin, Özgür Benzer

Pasör çaprazı: Can Koç, Doğan Karakoç

Smaçör: Altay Demirci, Batuhan Avcı, Cafer Kirkit, Onur Günaydı, Yasin Aydın, Yiğit Hamza Aslan

Orta oyuncu: Ertuğrul Gazi Metin, Halit Kurtuluş, Mert Cuci, Tuna Uzunkol, Yunus Emre Tayaz

Libero: Abdülsamet Yalçın, Umut Özdemir

İlgili Haberler

Galatasaray'dan taraftara açık antrenman: Okan Buruk'tan şampiyonluk mesajı!
Galatasaray'dan taraftara açık antrenman: Okan Buruk'tan şampiyonluk mesajı! Süper Lig ekibi Galatasaray, cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Samsunspor maçı hazırlıklarına taraftarına açık idman ile devam etti. RAMS Park'ta yapılan antrenmana binlerce sarı-kırmızılı taraftar katıldı.
Trabzonspor'da Göztepe mesaisi başladı!
Trabzonspor'da Göztepe mesaisi başladı! Süper Lig'in 32. haftasında cumartesi günü kendi sahasında Göztepe ile karşılaşacak Trabzonspor, çalışmalara başladı.
Hakan Safi'den adaylık açıklaması: 'Mehmet Ali Aydınlar önce sözünü tutsun'
Hakan Safi'den adaylık açıklaması: 'Mehmet Ali Aydınlar önce sözünü tutsun' Haziran ayında olağanüstü seçimli genel kurula gidecek Fenerbahçe'de Hakan Safi, başkan adaylığı hakkında konuştu. Safi, Mehmet Ali Aydınlar hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı.