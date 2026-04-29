Hakan Safi'den adaylık açıklaması: 'Mehmet Ali Aydınlar önce sözünü tutsun'

Sezon sonunda seçim kararı alan Fenerbahçe'de Hakan Safi başkanlığa aday olduğunu açıkladı.

A Spor'a konuşan Hakan Safi dikkat çeken ifadeler kullandı.

"MEHMET ALİ AYDINLAR SÖZÜNÜ TUTSUN"

Başkan adayı olduğunu belirten Hakan Safi, "Yüzde yüz adayım. Aziz Yıldırım da aday olsa çekilmeyeceğim" dedi.

Mehmet Ali Aydınlar

Mehmet Ali Aydınlar ile ilgili konuşan Hakan Safi, "Kulübe sponsorluk veya hizmet karşılığı olmadan 15 ayda 50 milyon dolar verdim. Mehmet Ali Bey'in o gün söz verdiği 45 milyon Euro, güncel kur olarak bugün 100 milyon Euro olmuştur. Önce onu bir ödesin. Sonra benim gibi 50 milyon dolar hibe etsin. Önce yarışa 2-2 başlayalım" sözlerini dile getirdi.

"GALATASARAYLILARLA İŞ YAPMAYACAĞIZ"

3 Temmuz süreci ve geçmiş döneme ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Safi, yaşananlardan Galatasaray camiasını sorumlu tuttu. Safi, "3 Temmuz'da Galatasaraylılar bize zarar verdi. Mehmet Ali Aydınlar da o dönemde onlarla beraberdi. Biz Galatasaraylılarla iş yapmayacağız. Galatasaray'la maddi manevi mücadele etmek için tüm gücümüzle geliyoruz" dedi.