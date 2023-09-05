Filenin Efeleri'nin olimpiyat elemeleri maç programı belli oldu

A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın 2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri'nde oynayacağı maçların programı belli oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.09.2023 - 15:26
Filenin Efeleri'nin olimpiyat elemeleri maç programı belli oldu
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Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre "Filenin Efeleri", olimpiyat elemeleri maçlarını 30 Eylül-8 Ekim tarihlerinde Japonya'da oynayacak.

Milli takım, B Grubu'nda ev sahibi Japonya'nın yanı sıra ABD, Slovenya, Sırbistan, Tunus, Mısır ve Finlandiya ile mücadele edecek.

Olimpiyat Elemeleri'nde gruplarını ilk iki sırada tamamlayan ülkeler, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı elde edecek.

Filenin Efeleri’nin maç programı şu şekilde:

30 Eylül Cumartesi:

07.00 Türkiye-Sırbistan

1 Ekim Pazar:

04.00 Türkiye-Slovenya

3 Ekim Salı:

10.00 Türkiye-ABD

4 Ekim Çarşamba:

13.30 Türkiye-Japonya

6 Ekim Cuma:

04.00 Türkiye-Finlandiya

7 Ekim Cumartesi:

04.00 Türkiye-Mısır

8 Ekim Pazar:

07.00 Türkiye-Tunus


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Filenin Efeleri olimpiyat 2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri

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