Filenin Efeleri, Portekiz engeline takıldı!
A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası D Grubu'nda oynadığı dördüncü maçta Portekiz'e setlerde 3-2 mağlup oldu.
A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası D Grubu’ndaki dördüncü maçında Portekiz’e 3-2 mağlup oldu.
Filenin Efeleri, Avrupa Şampiyonası’ndaki D grubu son maçında 5 Eylül Salı günü saat 20.00’da ev sahibi İsrail ile karşılaşacak.
Salon: Shlomo Group Arena
Hakemler: Marko Van Zanten (Hollanda) – Kenneth Aro (Finlandiya
Türkiye: Mert M., Arslan, Burutay, Bedirhan, Adis, Yiğit (Berkay (L), Volkan (L), Kaan, Mirza, Emre)
Portekiz: Da Silva, Martins, Sinfronio, Pinto, Ferreira, Cveticanin ( Sousa (L), Casas (L), Marques, Tavares, Cunha, Andre)
Setler: 24-26, 25-21, 25-15, 26-28, 13-15
Süre: 2 saat 14 dakika
Player Alanı
En Çok Okunan Haberler
-
- İlkin Aydın'ın TRT muhabirine yanıtı gündem oldu
- Yeşim Salkım'dan Buket Aydın'a 'Ebrar Karakurt' tepkisi!
- Gericiler de tek ses oldu!
- İkinci el otomobil fiyatları yüzde 10 düştü
- Guidetti'den Vargas'a övgü!
- TÜİK enflasyon verilerini açıkladı
- ENAG enflasyon verilerini açıkladı
- Memur ve emekli maaşlarında zam oranı belli oldu
- Kiralarda tavan zam oranı belli oldu
- Tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edilmişti