Filenin Efeleri, Portekiz engeline takıldı!

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası D Grubu'nda oynadığı dördüncü maçta Portekiz'e setlerde 3-2 mağlup oldu.

DHA
Yayınlanma: 04.09.2023 - 23:30
Filenin Efeleri, Portekiz engeline takıldı!
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A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası D Grubu’ndaki dördüncü maçında Portekiz’e 3-2 mağlup oldu. 

Filenin Efeleri, Avrupa Şampiyonası’ndaki D grubu son maçında 5 Eylül Salı günü saat 20.00’da ev sahibi İsrail ile karşılaşacak.

Salon: Shlomo Group Arena

Hakemler: Marko Van Zanten (Hollanda) – Kenneth Aro (Finlandiya

Türkiye: Mert M., Arslan, Burutay, Bedirhan, Adis, Yiğit (Berkay (L), Volkan (L), Kaan, Mirza, Emre)

Portekiz: Da Silva, Martins, Sinfronio, Pinto, Ferreira, Cveticanin ( Sousa (L), Casas (L), Marques, Tavares, Cunha, Andre)

Setler: 24-26, 25-21, 25-15, 26-28, 13-15

Süre: 2 saat 14 dakika


Player Alanı
A Milli Erkek Voleybol Takımı 2023 CEV Avrupa Şampiyonası filenin sultanları Portekiz

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