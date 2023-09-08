Filenin Sultanları 2 şampiyonluğun ardından çıtayı yükseltti: 'Hedefimiz hep zirve'

Yayınlanma: 08.09.2023 - 09:49

Güncelleme: 08.09.2023 - 09:49

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Filenin Sultanları’nın kazandığı Milletler Ligi ve Avrupa şampiyonluğu sonrası çıtanın yükseldiğini söyledi.

Üstündağ, “Dünyada 1 numarayız, Avrupa’nın da şampiyonuyuz. Artık sırada ne var sorusu soruluyor. Türkiye’nin gururlanacağı hangi organizasyon varsa hedefimiz o organizasyonda zirvede olmak. 2024 Paris Olimpiyatları’na katılacak ve orada derece elde edecek güçteyiz. İşimiz daha da zorlaştı. Çıta yüksek. Bunu başarmak zorundayız, başaracak gücümüz ve inancımız var” dedi. Ay-Yıldızlıların sayı rekortmeni ismi Melissa Vargas’ın Türk voleyboluna yabancı olmadığını kaydeden Üstündağ, “İçimizden biri. Türkiye’ye ilk geldiği kulüpte, ülkemizde voleybol oynama imkânı sağlanmıştı. Daha sonra milli takımda oynama teklifini götürdük. Milli takım forması giymekten gurur duyacağını söyleyerek, ‘Bu ülkede ekmek yiyorum, bu ülkenin de seve seve vatandaşı olurum’ dedi. Melissa’nın da gelmesi ve teknik kadro değişikliğiyle var olan potansiyelin sahaya yansıtıldığını görüyoruz” diye konuştu.

Mehmet Akif Üstündağ

VARGAS HAVAYOLLARI

Cumhuriyetimizin 100. yılında Ay-Yıldızlı formaya kavuşan Melissa Vargas, önce Milletler Ligi’nde Türkiye’yi zafere taşıyan isimlerden oldu. Vargas, Avrupa Şampiyonası’ndaki performansıyla “en değerli oyuncu” seçilerek Filenin Sultanları’nı şampiyonluğa taşıdı. Yaptığı smaçlarla 3 metre 26 santimetreye kadar yükselen Vargas, “Vargas Hava Yolları” lakabını aldı. Vargas, finalde Sırbistan karşısında 41 sayıyla müthiş bir performans ortaya koydu. Milli oyuncu, şampiyonada bir rekora da imza attı. Kullandığı sert servislerle dikkat çeken Vargas, bir servisinde 112 kilometre hıza ulaştı. Bu da kadın voleybolundaki en süratli giden servis olarak tarihe geçtİ.

Melissa Vargas

'1 NUMARA' YAPTI

Başantrenör Daniele Santarelli, Guidetti’nin ardından Ay-Yıldızlıların başına geçmesiyle farkını hissettirdi ve takımımızı dünya 1 numarası yaptı. İtalyan antrenör, Avrupa şampiyonluğu sonrası, “İnanılmaz bir zafer. Mükemmel bir iş çıkaran oyuncularım ve ekibimle gurur duyuyorum. Türkiye’de herkesin bizimle birlikte mutlu olmasından mutluyum” diye konuştu. Santarelli, sıradaki hedeflerinin 2024 Paris Olimpiyatları’na katılmak olduğunu belirtip, “Olimpiyat elemeleri var. Bunları geçmemiz lazım. Sonra olimpiyat oyunlarını konuşmaya başlayabiliriz” dedi