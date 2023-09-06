Filenin Sultanları gözünü Paris'e dikti!

Türkiye A Milli Kadın Milli Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası zaferini İstanbul'da yurttaşlar ile birlikte kutladı. İstanbul'daki bir alışveriş merkezinde yapılan törende konuşan Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, yeni hedefin 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na katılmak olduğunu belirtti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.09.2023 - 09:30
Filenin Sultanları gözünü Paris'e dikti!
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Filenin Sultanları’nın Avrupa şampiyonluğu coşkusu sürüyor. Ay-Yıldızlılar bu büyük başarının ardından yeni hedefini 2024 Paris Olimpiyat Oyunları olarak belirledi.

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, İstanbul'da yapılan kupa organizasyonunda yaptığı konuşmada, “Türk çocukları, Cumhuriyetin 100. yılında, daha önce alınmamış iki kupayla karşınızda. Ne kadar övünsek azdır. Bunlar bizim evlatlarımız. Bağrımıza basacağız, daha büyük başarılara imza atacağız. Bana en çok sorulan soru, sırada ne olduğuydu. Sırada olimpiyat var. İnşallah orada da kürsüde yer alacağız, İstiklal Marşımızı her yerde söyleteceğiz” dedi.

"GURUR DUYUYORUZ"

Ay-Yıldızlıların başantrenörü Daniele Santarelli, takımı ile gurur duyduğunu belirterek, “Bizi destekleyen herkes  büyüleyici. Böyle bir günü yaşayacağımı hayal edemezdim. Oyuncularımla, takımımla gurur duyurum. Harika bir iş başardık. Desteğiniz için çok teşekkürler” diye konuştu.

Sultanların kaptanı Eda Erdem ise, “Cumhuriyetimizin 100. yılında ülkemize böyle büyük önemli başarılar getirdiğimiz için gurur duyuyoruz” ifadelerini kullandı.


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