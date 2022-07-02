Filenin Sultanları Akdeniz Oyunları’nda namağlup finalde
Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımı 19. Akdeniz Oyunları'nda yarı finalde Sırbistan'ı mağlup ederek finale yükseldi.
Kadın Voleybol Milli Takımı, 19. Akdeniz Oyunları'nda yarı finalde Sırbistan'ı 3-0 yenerek finale adını yazdırdı.
Filenin Sultanları, 4 Temmuz Pazartesi 18.30'da İtalya-İspanya maçının galibiyle altın madalya için karşılaşacak.
SALON: Palais Sports Hammou Boutlélis
HAKEMLER: Zied Ridene (Tunus), Ksenija Jurkovic (Hırvatistan)
TÜRKİYE: Buse, İlkin, Ayçin, Tutku Burcu, Yasemin, Yaprak, Buse (L), Melis (L) (Ezgi, Aslıhan, Derya)
SIRBİSTAN: Osmajic, Savic, Malesevic, Kockarevic, Tica, Perovic, Gocanin (L) (Tisma, Cvetkovic, Kurtagic, Ivanovic)
SETLER: 25-21, 25-14, 25-23
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