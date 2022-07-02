Filenin Sultanları Akdeniz Oyunları’nda namağlup finalde

Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımı 19. Akdeniz Oyunları'nda yarı finalde Sırbistan'ı mağlup ederek finale yükseldi.

cumhuriyet.com.tr
02 Temmuz 2022 Cumartesi, 13:49
Filenin Sultanları Akdeniz Oyunları’nda namağlup finalde
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Kadın Voleybol Milli Takımı, 19. Akdeniz Oyunları'nda yarı finalde Sırbistan'ı 3-0 yenerek finale adını yazdırdı.

Filenin Sultanları, 4 Temmuz Pazartesi 18.30'da İtalya-İspanya maçının galibiyle altın madalya için karşılaşacak.

SALON: Palais Sports Hammou Boutlélis

HAKEMLER: Zied Ridene (Tunus), Ksenija Jurkovic (Hırvatistan)

TÜRKİYE: Buse, İlkin, Ayçin, Tutku Burcu, Yasemin, Yaprak, Buse (L), Melis (L) (Ezgi, Aslıhan, Derya)

SIRBİSTAN: Osmajic, Savic, Malesevic, Kockarevic, Tica, Perovic, Gocanin (L) (Tisma, Cvetkovic, Kurtagic, Ivanovic)

SETLER: 25-21, 25-14, 25-23


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