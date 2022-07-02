Filenin Sultanları, Japonya'yı mağlup etti

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi'ndeki 11. maçında Japonya'yı mağlup etti. A Milli Takım, Milletler Ligi'ndeki bir sonraki karşılaşmasını ABD ile oynayacak.

cumhuriyet.com.tr
02 Temmuz 2022 Cumartesi, 09:01
Filenin Sultanları, Japonya'yı mağlup etti
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi'ndeki 11. maçında Japonya ile karşı karşıya geldi.

Kanada'nın Calgary kentinde oynanan karşılaşmayı milli takım 3-1 kazanmayı başardı.

Karşılaşmada ilk iki seti 25-20 ve 25-15'lik üstünlükle geçen Filenin Sultanları, üçüncü seti rakibine 25-18 kaybetti. 4. sete geçildiğinde ise kıyasıya bir rekabet dikkat çekerken Milliler sahadan 25-22'lik üstünlükle ayrılmayı başardı.

SIRADA ABD VAR

Calgary kentinde oynanan Milletler Ligi'nin 3. haftasının ilk maçında ev sahibi Kanada'ya 3-1 yenilen milli takım, ikinci karşılaşmada Hollanda'yı 3-0 mağlup etmişti.

Filenin Sultanları cumartesi günü TSİ 23.00'te ise ABD ile Milletler Ligi'nin 12. maçında mücadele edecek.


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