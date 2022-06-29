Filenin Sultanları, ev sahibi Kanada'ya mağlup!
A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin üçüncü haftasındaki ilk maçında ev sahibi Kanada'ya mağlup oldu.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin üçüncü haftasındaki ilk maçında ev sahibi Kanada'ya 3-1 yenildi.
Milli takım, 3. haftanın ikinci maçında perşembe günü TSİ 23.00'te Hollanda ile karşı karşıya gelecek.
Türkiye, 3. hafta mücadelesine 5 galibiyet, 3 mağlubiyet sonucu elde ettiği 16 puanla sıralamada 5. sırada başladı.
Salon: Calgary
Hakemler: Angela Grass (Brezilya), Hector Ortiz (Porto Riko)
Kanada: Van Ryk Kiera, Alexa Gray, Brie King, Hilary Howe, Emily Maglio, Jennifer Cross (Julia Murmann, King Brie)
Türkiye: Ebrar Karakurt, Hande Baladın, Saliha Şahin, Zehra Güneş, Eda Erdem Dündar, Cansu Özbay (Simge Şebnem Aköz, Acar Aylin, Meliha İsmailoğlu, Tuğba Şenoğlu, Meryem Boz, Sıla Çalışkan)
Setler: 25-22, 21-25, 25-22, 25-23
Video Haberler
- Oğlu Murat Arkın'dan anlamlı mesaj
- CHP Ekonomi Masası heyetinden esnaf ziyareti
- FT, NATO toplantısının arka planını yazdı
- Kartal’da ilginç anlar
- TEM'de büyük kaza, 11 araç birbirine girdi
- 'Bu karar, bir sermaye kontrolüdür'
- Otoyolda facia: 3 kişi hayatını kaybetti
- 'Kadayıfçı Olcay' cinayetinde yeni gelişme
- İstenen ceza belli oldu
- 'Tarafıma iletilmiş herhangi bir karar yok'
En Çok Okunan Haberler
-
- Motorine indirim geldi: İşte güncel fiyatlar...
- Cem Küçük'ten 'istifa ettirildi' iddialarına yanıt
- Türk Ocakları'ndan Devlet Bahçeli'ye yanıt
- Emel Sayın, Cüneyt Arkın'ın ölümüyle sarsıldı
- Enflasyonda en kötüsü mü geliyor?
- AKP'nin dikkat çeken oy oranı
- Peker ile Şener arasında restleşme
- Fotoğraftaki akıl almaz ayrıntı
- 'Malı götür, hırsızlığı yap, Saray arkanda'
- Kulislerdeki 3 'Sedat Peker' söylentisi