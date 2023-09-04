Filenin Sultanları Avrupa şampiyonluğunu yurttaşlar ile kutladı

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Avrupa şampiyonluğu İstanbul'daki bir alışveriş merkezinde, oyuncular, teknik heyet ve federasyon yetkililerinin katılımıyla düzenlenen programda kutlandı.

İrem Karataş
Yayınlanma: 04.09.2023 - 21:05
Filenin Sultanları Avrupa şampiyonluğunu yurttaşlar ile kutladı
Abone Ol google-news

Filenin Sultanları'nın Avrupa Şampiyonluğu İstanbul Galataport'ta coşkuyla kutlandı. Tek tek sahneye çıkan milliler şampiyonluk heyecanlarını yurttaşlarla paylaştı. Konuşmaların ardından yurttaşlar ve oyuncular simgeleşen "Erik dalı" şarkısı eşliğinde dans etti.

Melissa Vargas ve Ebrar Karakurt'un sahneye gelişiyle birlikte coşan kalabalık uzun süre iki yıldız isme tezahürat yaptı.

Kutlamanın ardından turnuvada A Milli Voleybol Takımı'nın sponsorları tarafından hazırlanan stantta yurttaşlar Avrupa kupası ile fotoğraf çekildi.


Player Alanı
filenin sultanları 2023 CEV Avrupa Şampiyonası A Milli Kadın Voleybol Takımı

İlgili Haberler

Ünlü isimlerden 'Filenin Sultanları'na art arda tebrik mesajları: 'Boş yapmayıp, çalışanların kazandığı sahalar da var!'

Ünlü isimlerden 'Filenin Sultanları'na art arda tebrik mesajları: 'Boş yapmayıp, çalışanların kazandığı sahalar da var!'
Filenin Sultanları tarih yazdı... İşte Avrupa şampiyonluğundan öne çıkanlar!

Filenin Sultanları tarih yazdı... İşte Avrupa şampiyonluğundan öne çıkanlar!
THY'den 'Filenin Sultanları'na özel anons

THY'den 'Filenin Sultanları'na özel anons

En Çok Okunan Haberler