Filenin Sultanları Avrupa şampiyonluğunu yurttaşlar ile kutladı
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Avrupa şampiyonluğu İstanbul'daki bir alışveriş merkezinde, oyuncular, teknik heyet ve federasyon yetkililerinin katılımıyla düzenlenen programda kutlandı.
Filenin Sultanları'nın Avrupa Şampiyonluğu İstanbul Galataport'ta coşkuyla kutlandı. Tek tek sahneye çıkan milliler şampiyonluk heyecanlarını yurttaşlarla paylaştı. Konuşmaların ardından yurttaşlar ve oyuncular simgeleşen "Erik dalı" şarkısı eşliğinde dans etti.
Melissa Vargas ve Ebrar Karakurt'un sahneye gelişiyle birlikte coşan kalabalık uzun süre iki yıldız isme tezahürat yaptı.
Kutlamanın ardından turnuvada A Milli Voleybol Takımı'nın sponsorları tarafından hazırlanan stantta yurttaşlar Avrupa kupası ile fotoğraf çekildi.
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