Filenin Sultanları Avrupa şampiyonluğunu yurttaşlar ile kutladı

Yayınlanma: 04.09.2023 - 21:05

Güncelleme: 04.09.2023 - 21:18

Filenin Sultanları'nın Avrupa Şampiyonluğu İstanbul Galataport'ta coşkuyla kutlandı. Tek tek sahneye çıkan milliler şampiyonluk heyecanlarını yurttaşlarla paylaştı. Konuşmaların ardından yurttaşlar ve oyuncular simgeleşen "Erik dalı" şarkısı eşliğinde dans etti.

Melissa Vargas ve Ebrar Karakurt'un sahneye gelişiyle birlikte coşan kalabalık uzun süre iki yıldız isme tezahürat yaptı.

Kutlamanın ardından turnuvada A Milli Voleybol Takımı'nın sponsorları tarafından hazırlanan stantta yurttaşlar Avrupa kupası ile fotoğraf çekildi.