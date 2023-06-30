Filenin Sultanları Brezilya'yı rahat geçti
A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi üçüncü haftasında karşılaştığı Brezilya'yı setlerde 3-0 mağlup etti.
FIVB Milletler Ligi'nde perşembe günü oynanan Tayland mücadelesinin ardından finallere katılmayı garantileyen A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tayland'ın başkenti Bangkok'taki ligin üçüncü haftasındaki üçüncü maçında Brezilya ile karşılaştı.
Rakibini 25-22, 25-16 ve 25-22'lik setlerle 3-0 yenen milli takım, 11. maçında 8. galibiyetini elde etti.
Karşılaşmanın en skorer oyuncusu ürettiği 19 sayıyla milli takımımızdan Ebrar Karakurt oldu.
FİNALLER ÖNCESİ SON RAKİP HIRVATİSTAN
Filenin Sultanları, Milletler Ligi Finalleri öncesi son maçında pazar günü TSİ 09.00'da Hırvatistan ile kozlarını paylaşacak.
Final Etabı, 12-16 Temmuz'da ABD'nin Teksas eyaletindeki Arlington şehrinde düzenlenecek.
Türkiye, 2018'de Milletler Ligi adıyla başlayan organizasyonda ilk yıl ikincilik, 2019 ve 2022'de dördüncülük, 2021'de ise üçüncülük elde etti.
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