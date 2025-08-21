Filenin Sultanları, FIVB Dünya Şampiyonası'nda 'ilk' peşinde!

Dünyanın en iyi voleybol ülkelerini ağırlayacak organizasyon, 22 Ağustos-7 Eylül tarihlerinde Tayland'da gerçekleştirilecek.

Kurada seri başı olarak doğrudan E Grubu'nda yer alan milli takım, Kanada, Bulgaristan ve İspanya ile son 16 turuna kalmak için mücadele edecek. Ay-yıldızlılar, ilk maçına 23 Ağustos Cumartesi günü İspanya karşısında çıkacak.

Grup karşılaşmalarının ardından ilk iki sırada yer alan 16 takım üst tura yükselecek. Son 16 turunda grup birincileri ve ikincileri A-H, D-E, B-G, C-F şeklinde eşleşerek çeyrek finale kalma mücadelesi verecek.

Çeyrek finalin ardından yarı final, üçüncülük ve final müsabakaları oynanacak.

EN İYİ DERECE "6'NCILIK"

Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'na ilk kez 2006'da katılan milliler, bu seneden itibaren her 4 yılda bir düzenlenen organizasyonda arka arkaya 6'ncı kez boy gösterecek.

Şampiyonayı 2006 yılında 10. sırada tamamlayan milli takım, 2010'da 7 galibiyet 7 mağlubiyetle 6. olma başarısı gösterdi.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2014'te 9'uncu, 2018'de 10'uncu, 2022'de 8'inci olarak organizasyonu tamamladı.

EDA ERDEM DÜNDAR, 5'İNCİ KEZ KADRODA

Dünya şampiyonalarında 2006, 2010, 2018 ve 2022'de kadroda yer alan kaptan Eda Erdem Dündar, Tayland'daki organizasyonda 5'inci kez sahada olacak.

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Dünya Şampiyonası kadrosunda tecrübeli isimler bulunuyor. Cansu Özbay, Elif Şahin, Melissa Vargas, Ebrar Karakurt, Hande Baladın, Derya Cebecioğlu, İlkin Aydın, Yaprak Erkek, Eda Erdem Dündar, Zehra Güneş, Aslı Kalaç, Sinead Jack-Kısal, Gizem Örge ve Eylül Akarçeşme Yatgın, Tayland'da milli takımın başarısı için ter dökecek.

A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Daniele Santarelli, 2023 yılında Avrupa şampiyonluğu yaşayan milli takım kadrosunda 11 kişiye yeniden yer verdi.

Gizem Örge, Cansu Özbay, Elif Şahin, Eda Erdem, Zehra Güneş, Aslı Kalaç, Melissa Vargas, Hande Baladın, İlkin Aydın, Derya Cebecioğlu ve Ebrar Karakurt, bu sporcular arasında yer aldı.

GRUPLAR

Organizasyonda ülkeler 8 gruba ayrılırken maçlar Bangkok, Phuket, Chiang Mai ve Nakhon Ratchasima kentlerinde yapılacak.

E Grubu'nda yer alan milli takım, grup müsabakalarını Nakhon Ratchasima kentinde oynayacak.

Gruplar şu şekilde oluştu:

A grubu: Tayland, Hollanda, İsveç, Mısır (Bangkok)

B grubu: İtalya, Belçika, Küba, Slovakya (Phuket)

C grubu: Brezilya, Porto Riko, Fransa, Yunanistan (Chiang Mai)

D grubu: ABD, Çekya, Arjantin, Slovenya (Nakhon Ratchasima)

E grubu: Türkiye, Kanada, Bulgaristan, İspanya (Nakhon Ratchasima)

F grubu: Çin, Dominik Cumhuriyeti, Kolombiya, Meksika (Chiang Mai)

G grubu: Polonya, Almanya, Kenya, Vietnam (Phuket)

H grubu: Japonya, Sırbistan, Ukrayna, Kamerun (Bangkok)

MAÇ PROGRAMI

Ay-yıldızlıların maç programı ise şu şekilde:

23 Ağustos Cumartesi

TSİ 15.30 Türkiye-İspanya

25 Ağustos Pazartesi

TSİ 15.30 Türkiye-Bulgaristan

27 Ağustos Çarşamba

TSİ 12.00 Türkiye-Kanada

İLKİ SOVYETLER BİRLİĞİ'NDE YAPILDI

1952'den itibaren düzenlenmeye başlanan organizasyonun ilki Sovyetler Birliği'nde yapıldı. Şampiyona, voleybolun olimpik spor olarak yaz olimpiyat oyunlarına alındığı yıl olan 1964'ten beri her dört yılda bir yapılıyor.

Organizasyonun ilk şampiyonu Sovyetler Birliği olurken, ikinci Polonya ve üçüncü ise Çekya oldu. Son iki şampiyonluğu ise Sırbistan göğüsledi. 2022 Dünya Voleybol Şampiyonası'nı Brezilya ikinci, İtalya ise üçüncü sırada tamamladı.

SON İKİ ORGANİZASYONUN MVP'Sİ TİJANA BOSKOVİC

Tijana Boskovic, son iki dünya. şampiyonasında ülkesi Sırbistan'ın en önemli oyuncusu oldu. Şampiyonluğun en büyük mimarlarından Boskovic, 2018 ve 2022 organizasyonlarının MVP'si ünvanını kazandı.

1982'den beri MVP'ler şu şekilde sıralandı:

1982 - Lang Ping (Çin)

1986 - Yang Xilan (Çin)

1990 - İrina Kirillova (Sovyetler Birliği)

1994 - Regla Torres (Küba)

1998 - Regla Torres (Küba)

2002 - Elisa Togut (İtalya)

2006 - Yoshie Takeshita (Japonya)

2010 - Yekaterina Gamova (Rusya)

2014 - Kimberly Hill (ABD)

2018 - Tijana Boskovic (Sırbistan)

2022 - Tijana Boskovic (Sırbistan)