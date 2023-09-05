Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, Filenin Sultanları'nı hedef aldı

Yayınlanma: 05.09.2023 - 10:18

Güncelleme: 05.09.2023 - 10:18

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımımız, CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası finalinde Sırbistan’ı 3-2 yenerek Avrupa şampiyonu oldu. Sırbistan’ın Cumhurbaşkanı Alexandar Vucic ise mağlubiyetin ardından yaptığı açıklamalarda Daniele Santarelli, Melissa Vargas ve Ebrar Karakurt'u hedef aldı.

"SANTARELLİ GİBİ OLMADIĞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ"

Turnuvanın ardından Sırbistan A Milli Kadın Voleybol Takımı ile görüşen Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic yaptığı konuşmada 2022’de Sırbistan ile çalışan şimdi ise Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımımızın başantrenörlüğünü yapan Daniele Santarelli’ye şu sözlerle gönderme yaptı:

"Sırbistan bayrağını kaldırdığınızda gurur duyduğumuz, o güzel gülümsemeyle mücadele ettiğiniz, Santarelli gibi olmadığınız ve başkasının yenilgisine sevinmediğiniz için, her şey için sonsuz teşekkür ederiz."

“TIJANA, SENİN VARGAS'TAN DAHA İYİ OLDUĞUNU BİLİYORUZ"

Aleksandar Vucic konuşmasının devamında ise Sırp voleybolcu Tijana Boskovic’e dönerek şunları söyledi:

"Tijana, onlar ne derse desin, senin o Vargas'tan daha iyi olduğunu hepimiz biliyoruz ve sen de ülkedeki herkesin aynı şeyi düşündüğünü biliyorsun."

"BU YENİLGİ EBRAR VE VARGAS'IN SEVİNDİRİLMESİYDİ"

Tijana Boskovic’e söylediklerinin ardından konuşmasına devam eden Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Sırbistan’ın şampiyonadan gümüş madalya ile dönmesi hakkında Paris Olimpiyat Elemelerine gönderme yaparak şunları söyledi:

"Bu büyük şampiyonların özelliğidir; benim aptalca şakalarımdan birine gülümser ve aynı zamanda da yeni bir turnuvaya hazırlanırlar. Çok sayıda altın kazandıktan sonra gümüş kazanmak bir yenilgi değildir. Bu yenilgi Ebrar Karakurt ve Melissa Vargas’ın sevinmesi, sevindirilmesiydi. Onlara tebrikler ama Paris’te işler farklı olacak."